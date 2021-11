La tarde de este miércoles, el consejero regional de Antofagasta, Guillermo Guerrero (RN), se autodenunció ante la Controlaría General de la Republica tras la filtración de un audio de WhatsApp, en donde habría ofrecido terrenos a cambio de apoyo político para la reelección.

Lo anterior, para que el órgano investigue los antecedentes que han surgido a raíz de este hecho. “Vine a entregar una carta a la contralora regional para que revise los antecedes y, de una buena vez por todas, le demos punto final a la infamia política”, señaló el core.

En ese sentido, agregó que “varios de derecha no me pasan porque soy pobre y vengo de población. Investiguen lo que quieran investigar”.

Cabe recordar que la Fiscalía Local de Antofagasta ya inició una investigación en contra el funcionario público. Además, la Contraloría iniciará un procedimiento al interior de la Dirección Regional del Servicio de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta.

Según los antecedentes recopilados por Radio Bío Bío, la investigación al interior del Serviu será por “eventuales irregularidades en la asignación de subsidios a comités de vivienda para acceder terrenos destinados a desarrollo regional”.

El polémico audio

“Yo he entregado harto, y me he echado muchos comités (de vivienda) encima por esto, y casi me voy a Contraloría. Entonces ‘pucha’, espero el apoyo amiga, de verdad que me he jugado mucho el pellejo mío”, son algunas de las palabras emitidas en el audio de WhatsApp filtrado.

A lo anterior, le sigue “te quiero decir que en menos de seis meses o un año, ya tienen ustedes asignados terrenos y eso no se hace nunca. Así que yo espero, lo mínimo, que la gente de los comités valore lo que uno está haciendo, pues no lo hice por ningún otro comité y es un acto irregular”.

El funcionario remata con la frase “si la Contraloría me pilla, créeme que me quitan hasta el cargo”.

Al respecto, el senador Pedro Araya (IND), de la región de Antofagasta, publicó en su cuenta de Twitter que “La derecha estaría ofreciendo viviendas y terrenos a cambio de votos en Antofagasta. Urge que el Core Guillermo Guerrero, mano derecha de Paulina Núñez, diga si es cierto este audio Mientras, pediremos a Contraloría que investigue”.