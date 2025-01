El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a los desafíos que le ha tocado asumir en los meses que lleva en el cargo, como también el momento por el que está pasando el Poder Judicial y los emblemáticos casos judiciales que se han dado a conocer en el último tiempo.

En este contexto, el secretario de Estado fue consultado por el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, un recinto penal que ha cobrado relevancia por los conocidos rostros o nombres que han pasado por ahí.

Actualmente, el abogado Luis Hermosilla, el ingeniero comercial Daniel Sauer, y el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se encuentran en este lugar por distintas causas.

Sin embargo, un punto que ha llamado la atención es que no existen este tipo de penales para mujeres, colocando como ejemplo el caso de la abogada Leonarda Villalobos, quien al igual que Hermosilla, están involucrados en el caso Audio, no obstante, ella cumple su prisión preventiva en el Centro Penitenciario Femenino de Santiago.

En conversación con The Clinic, se le preguntó a Gajardo si es que le parece injusto o no que Hermosilla cumpla su medida cautelar en un recinto que cuenta con más privilegios que una cárcel convencional de mujeres.

“Primero, hay que decir que en nuestro sistema judicial todas las personas que cumplen una medida cautelar o una condena se encuentran en un recinto penitenciario. Todos tienen un sistema similar de visita, de régimen interno, de ingresar ciertas encomiendas autorizadas. El anexo Capitán Yáber no tiene un régimen distinto al de cualquier otro recinto penitenciario”, sostuvo Gajardo.

“¿Cuál es la diferencia de Capitán Yáber? Que es mucho más pequeño y que está ahí para una capacidad de 12 o 13 personas, principalmente por razones de seguridad de esas personas. No es un anexo que cuente con condiciones mucho más diferentes de las que tienen en general los recintos penitenciarios. De hecho, uno podría decir que no tienen la infraestructura, que tienen otros más grandes para recibir visitas o para realizar labores de reinserción”, añadió la autoridad.

Anexo Capitán Yáber

A juicio del ministro, “está mal comprendido el hecho de que sea un anexo para personas de alta connotación pública. Sirve para asegurar que esas personas no corran riesgo. Ese es el único objetivo de Capitán Yáber. Sólo en razón del caso de Leonarda Villalobos se empezó a discutir en la opinión pública la necesidad de que exista un anexo similar para mujeres imputadas o condenadas por delitos con actividades económicas”.

“Nosotros venimos con un plan de condiciones penitenciarias para mujeres que presentamos en el año 2023 y que pone el foco en otra situación que tenemos en mujeres privadas de libertad que es mucho más compleja en términos de la cantidad de población, pero también por las personas que involucra: mujeres privadas de libertad que se encuentran o embarazas o con hijos menores de dos años”, aclaró el secretario de Estado.

Respecto al reclamo que ha hecho Villalobos sobre el penal donde cumple su prisión preventiva, Gajardo dijo que “la crítica es en relación de que ella no se encuentra en un anexo similar al de Capitán Yáber. Pero ella no ha puesto ningún reclamo sobre su situación de seguridad”.

No obstante, según el medio antes mencionado, ella afirma que quienes son investigados por un mismo delito están en un recinto penitenciario más cómodo que una cárcel convencional.

“Lo que es relevante en el sistema penitenciario es que la segregación que uno hace cumpla un objetivo. La segregación que uno hace no es agrupar a las personas por el tipo de delito que han cometido. Lo que uno hace es que personas con cierto perfil, que no necesariamente tienen que ver con el delito, sino que con un perfil se les pueda agrupar en un mismo lugar. En ese sentido, Villalobos está en con personas de bajo compromiso delictual por el perfil que tienen. Por lo mismo, no ha tenido ningún inconveniente en su medida cautelar. Lo otro son solo elucubraciones de personas que no entienden cómo funciona el sistema penitenciario”, señaló el ministro.