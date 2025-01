Los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stephan Schubert y Catalina del Real, instaron al gobierno a tomar medidas inmediatas contra Diosdado Cabello, señalado como el autor intelectual del asesinato del exmilitar Ronald Ojeda en Chile.

Las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre recurrir al Tribunal Penal Internacional de confirmarse estos hechos, fueron respaldadas por los parlamentarios, quienes criticaron la pasividad del Ejecutivo.

La diputada Catalina del Real enfatizó la gravedad de los antecedentes y destacó la necesidad de una respuesta contundente.

“Las declaraciones de uno de los imputados en el crimen de Ronald Ojeda son de máxima gravedad, porque ha sindicado a Diosdado Cabello como uno de los responsables e ideólogos en este crimen”, sostuvo.

“Compartimos las declaraciones de la ministra Tohá en el sentido de que Chile debe concurrir al Tribunal Penal Internacional a exponer este caso y a exigir las máximas sanciones”, emplazaron.

“También nos hacemos parte de que este es un hecho tardío. Nosotros siempre lo dijimos desde un principio que había que investigar la situación con mayor celeridad, ya que estaba el Tren de Aragua presente y Venezuela detrás de estos hechos”, concluyó.

Por su parte, el diputado Stephan Schubert cuestionó la respuesta del gobierno chileno ante estas denuncias.

“Todo indicó desde un comienzo que Venezuela tenía vínculos con las personas que secuestraron y dieron muerte al exteniente venezolano que se encontraba en Chile bajo custodia en nuestro país, el teniente Ojeda”, criticó.

“El gobierno ha sido timorato, no ha actuado con decisión y no ha velado por resguardar nuestra soberanía. El presidente de la República ya no puede sino cortar relaciones con Venezuela y actuar ante tribunales internacionales. Esto es gravísimo”, concluyó.

Recordemos que la ministra Tohá reiteró que Chile no descartará ninguna medida para abordar este caso, calificándolo como un hecho de enorme gravedad. Los diputados insistieron en que el gobierno debe adoptar acciones drásticas para proteger la soberanía nacional y garantizar justicia ante esta presunta injerencia extranjera.