Este miércoles, la ministra Carolina Tohá se refirió a la situación judicial de su par de Defensa, Maya Fernández, y la senadora socialista Isabel Allende.

Recordemos que fue durante la jornada de ayer que se conoció que ambas tendrán que declarar, en calidad de imputadas, por la fallida y polémica casa del expresidente Salvador Allende.

La causa está siendo liderada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper. Mientras la secretaria de Estado declarará mañana a las 15:00 horas, la parlamentaria lo hará el viernes 24 a las 09:00 horas.

Igualmente -en la misma calidad- está citada la exministra de Bienes Nacional, Marcela Sandoval, a quien se le solicitó la renuncia el pasado lunes 6 de enero. Entregará su declaración el viernes a las 15:00 horas.

Al ser consultada por si hay disposición para transparentar lo ocurrido, considerando que también podría declarar el presidente Gabriel Boric, la ministra Tohá respondió.

“Yo creo que no hay ningún misterio sobre estos temas, cada vez que la Fiscalía necesitaba antecedentes sobre cualquier investigación que estén en manos del Gobierno, así se ha hecho”, dijo.

Agregando que “se ha colaborado con las investigaciones y siempre también se ha tenido el cuidado de manejar, de la manera más prudente, antecedentes que pueden afectar a terceras personas”.

“O que dicen relación con materia sensible que maneja el Estado y que no pueden divulgarse, o no pueden entrar en discusiones que están ajenas a la materia de la cual se trataban”, complementó la secretaria de Estado.

Concluyendo que, como Ejecutivo, “en esto tenemos ya una trayectoria y vamos a ser coherentes con ella en este caso”.