Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El diputado Jaime Sáez, jefe de bancada del Frente Amplio, se refirió al regreso de su colega Maite Orsini al Congreso después de casi dos meses de ausencia. Orsini afirmó que no renunciará a su partido y espera ser juzgada con objetividad. El Tribunal Supremo del Frente Amplio decidirá el 22 de enero si la expulsa, relacionado con su actuación en el caso de abuso sexual involucrando a su ex pareja Jorge Valdivia. Sáez señaló que la situación de Orsini en la bancada no ha cambiado y respetarán la decisión del tribunal del partido.