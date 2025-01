En medio de las críticas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al recorte del presupuesto del Ministerio Público por $7 mil millones para este 25. En ese sentido, confirmó una reunión con el fiscal nacional Ángel Valencia.

Recordemos que se trata de una medida incluida dentro del recorte de gastos que llevará adelante la administración del presidente Gabriel Boric durante este año, del orden de los 544 mil millones.

Desde el Ministerio Público, el fiscal nacional aseguró que “el impacto es bien grave (…) vamos a tener menos dinero para la protección de víctimas y testigos, vamos a tener menos dinero para peritajes privados… nos vamos a poder comprar software para análisis informático. Nos impacta muy duro”.

Igualmente, reconoció “problemas graves con Hacienda”. Esto, pues, argumentó, el año pasado “no nos pasaron toda la plata que habían comprometido para ECOH, nos trataron de recortar presupuesto al final del año”.

El pleno de la Corte Suprema también se sumó a los cuestionamientos y advirtió que la decisión contempla serios problemas en el funcionamiento de los tribunales de Justicia.

“La disminución señalada tendrá un fuerte impacto en el funcionamiento operativo de tribunales, los cuales en la actualidad presentan una importante sobrecarga laboral producto de la implementación de nuevas leyes sin fortalecimiento de la dotación de personal, incremento de la población, nuevos delitos, entre otros factores”, señalaron desde el máximo tribunal.

Ministro Marcel y cuestionamientos por recorte al presupuesto de Fiscalía

Al ser consultado, el titular de Haciendo recordó “que el ajuste presupuestario que se está implementando es en cumplimiento de un mandato legal emanado de la propia Ley de Presupuesto, que a su vez se originó en un acuerdo marco en la tramitación del presupuesto”.

“Se han hecho las excepciones que estaban contempladas en estos acuerdos. El resto se ha aplicado de manera pareja, tal como está señalado en la ley y, por supuesto, dado que este es un ajuste que se produce al comienzo del año, va a haber diversas posibilidades de adecuación dentro de los presupuestos institucionales en lo que reste de la ejecución presupuestaria”, agregó.

Complementando que eso parte por entregarle a los ministerios, servicios o instituciones, “la posibilidad de proponer alguna composición distinta del ajuste, siempre dentro del marco que se estaba establecido en la ley”.

En el marco de la discusión por el presupuesto del Ministerio Público, el secretario de Estado confirmó que efectivamente se realizará una reunión con la Fiscalía hacia fines de esta semana.

“Y en eso vamos a ratificar lo que todo el mundo sabe, que el Gobierno tiene el tema de la lucha contra la delincuencia y el delito como una prioridad absoluta, que ha asignado aumentos importantes de recursos para este propósito”, indicó Marcel.

Agregando “algunos de ellos todavía están en el proceso legislativo. El mismo Ministerio Público tiene dos proyectos en tramitación, que van a incrementar su dotación de personal que en mil funcionarios”.

Marcel: “La disciplina fiscal no es fácil”

Acto seguido, la autoridad sostuvo que el hecho de que haya un ajuste “que fue mandatado con este carácter transversal, no debe cambiar nuestra visión sobre cuáles son las prioridades”.

“Creo yo como reflexión más general, más allá del tema del Ministerio Público, creo que esto es un ejemplo de que la disciplina fiscal no es fácil. En Chile abundan dirigentes políticos que piensan que cortar el gasto es fácil, que se hace así de una plumada, que no cuesta nada y que prácticamente el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, prácticamente agrega poco valor a la gestión pública”, dijo.

Concluyendo “que esto lo que demuestra es que no es fácil administrar las finanzas públicas. No es fácil mantener la disciplina en materia de gastos. No es fácil ajustar gastos”.

“Nosotros lo hacemos porque es nuestra obligación, porque es nuestro compromiso con el país y por supuesto, en el ejercicio de esa función y de esa responsabilidad, siempre vamos a buscar la forma de hacerlo de la manera más compatible con la efectividad de las instituciones, con el logro de los objetivos de política pública”, cerró.