El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió al recorte del Gobierno al presupuesto de la Fiscalía, en cerca de $7 mil millones.

“El impacto es bien grave (…). El Ministerio Público, si fuera una familia, sería una familia que llega con mucha dificultad a fin de mes, yo creo que eso es ampliamente conocido, por eso el plan de fortalecimiento, la fiscalía supraterritorial… es porque nuestros recursos son bastante escasos y nuestras necesidades son ampliamente conocidas”, comentó el persecutor en conversación con Radio Pauta.

A modo de ejemplo, Valencia señaló que “si este recorte se hubiese hecho el 2024, nos habríamos enfrentado a la siguiente disyuntiva… teníamos dos investigaciones importantes: la investigación de la caída del avión Hércules en la región de Magallanes y teníamos la causa por la investigación del Programa Informático Red Gestión Penal”.

“Ambas causas necesitaban peritajes privados… no habríamos podido hacer los dos informes, con el presupuesto que tuvimos este año (2024), pudimos hacer los dos, el próximo año (2025), no lo habríamos podido hacer”, indicó el fiscal.

En el escenario de que este recorte se mantenga, se le pidió al persecutor que ejemplificara con algo que no se va a poder hacer.

“Vamos a tener menos dinero para la protección de víctimas y testigos, vamos a tener menos dinero para peritajes privados… nos vamos a poder comprar software para análisis informático. Nos impacta muy duro”, manifestó Valencia.

Incluso el fiscal mencionó que ayer les dijeron, cuando se presentó el presupuesto de este año, que “el Ministerio Público no era prioridad, se nos manifestó así derechamente. Además, si se traduce esta rebaja, el presupuesto del Ministerio Público para este año, no es que no vaya a crecer, sino que se va a reducir”.

En tanto, el fiscal reconoció “problemas graves con Hacienda”, argumentando que el año pasado “no nos pasaron toda la plata que habían comprometido para ECOH, nos trataron de recortar presupuesto al final del año”.

Cabe mencionar que algunas voces han dicho que esto es una represalia por las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, por lo que Valencia dijo que “no son palabras mías…, pero no puedo desconocer que internamente hay voces preocupadas que hacen afirmaciones de ese tipo”.

Presupuesto Fiscalía

Por otra parte, se le señaló al fiscal que ayer la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que igual ampliarán ECOH este año, sin embargo, el fiscal afirmó que “no está esa plata”.

“Que bueno saber que la ministra quiere hacerlo, y quisiera escuchar esa entrevista. Hubo en el presupuesto institucional, un suplemento adicional de dinero para honorarios, para ampliar el programa, pero no estaba el adicional necesario para gasto operativo”, aseguró el persecutor.

Recalcando que “el dinero para ampliar el programa no está”.

Al preguntarle si alguien le contó que se iba a hacer esta rebaja o si se enteró por la prensa, Valencia dijo que el viernes lo llamó “muy amable y muy deferente” la directora de Presupuesto.