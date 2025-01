La Sala de la Cámara de Diputados aprobó otorgar una extensión de 15 días a la Comisión Investigadora del Caso Monsalve, con 47 votos a favor, 21 en contra y 7 abstenciones, permitiendo así que la instancia continúe su labor y escuche a invitados pendientes como la contralora Dorothy Pérez, el fiscal nacional Ángel Valencia y el subsecretario del Interior, Luis Cordero. El diputado Miguel Mellado de RN, presidente de la comisión, destacó la importancia de recibir respuestas, especialmente del presidente Boric, quien aún no ha contestado un cuestionario enviado en diciembre. Además, criticó a diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio por oponerse a la extensión del plazo. Otros miembros de la comisión expresaron su frustración por la falta de colaboración del oficialismo, pero agradecieron el apoyo de la oposición. Mellado sugirió que el gobierno mantiene un pacto de silencio y se espera obtener más información para completar el puzzle de este caso.

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó la mañana de este miércoles por 47 votos a favor, 21 en contra y 7 abstenciones, entregar 15 días de extensión a la Comisión Investigadora del Caso Monsalve.

De esta forma, la instancia contará con dos semanas extras para completar su tarea y escuchar a invitados que quedan aún por presentarse, como es el caso de la contralora Dorothy Pérez, del fiscal nacional Ángel Valencia, y el subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien se presentará el lunes venidero.

Al respecto, el diputado de Renovación Nacional (RN) y presidente de la instancia, Miguel Mellado, junto con valorar la extensión del trabajo, apuntó al cuestionario enviado a inicios de diciembre al presidente Boric y que aun no ha contestado.

“Estamos en un punto en que necesitamos muchas respuestas. Necesitamos la respuesta del Presidente Boric, que se comprometió a enviar esa respuesta”, insistió.

En ese sentido, apuntó a los votos en contra de extender el plazo de la Comisión Investigadora del Caso Monsalve, por parte de diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio.

“Hay fuerzas ocultas dentro del Gobierno que no quieren que él (Boric) responda. Yo espero que no los escuche, porque él siempre hace lo que primero ha dicho y dijo que iba a responder. Y confiamos en que así sea y no haya una vuelta de carnero que esconda la respuesta”, emplazó Mellado.

El parlamentario, en alusión a la presentación en la tarde noche del martes en la comisión de funcionarios de Interior, lamentó que exista un “encapsulamiento del caso en ciertos lugares”.

“Ha venido gente de mandos medios y han venido prácticamente, entre comillas, con carceleros (…) para que no hablen. Vienen pauteados y también durante toda la sesión cuatro personeros de gobierno, jefes de ellos, detrás de ellos, enfrente de ellos, poco menos para que no se salgan de la línea que vienen pauteados. Eso es asqueroso”, cuestionó.

En ese sentido la también diputada integrante de la Comisión Investigadora del Caso Monsalve, la RN Carla Morales, afirmó que “evidentemente hay una falta de querer seguir informando por parte del oficialismo y lamentamos profundamente que no exista una voluntad de poder continuar con esta comisión investigadora”.

Asimismo, Morales acusó que “los parlamentarios oficialistas han entrampado el trabajo de la comisión haciendo puntos políticos y no colaborando Pero la Sala ha aprobado esta extensión y esperamos poder continuar con el trabajo”.

“Nos faltan muchos invitados, entre ellos también que venga la Contralora a informarnos de algunas situaciones con respecto a los oficios que le hemos mandado y esperamos tener buenos resultados también. Y en ese sentido, agradecer a quienes sí han colaborado en esta comisión que son precisamente los parlamentarios hoy día de oposición”. añadió.

Por último, el diputado Miguel Mellado evitó aventurarse en conclusiones, “porque queremos ver, unir la respuesta del Ejecutivo, unir lo que nos va a decir la Contralora, unir también (con lo que dirá) el subsecretario del Interior, que viene el próximo lunes. O sea, nos faltan algunos datos de este puzzle para llenar el espacio”.

“Lo que sí podemos aventurar es que el gobierno sí tiene un pacto de silencio para no decir la verdad en este tema. Y también me estoy quedando con lo que dijo la ministra del Interior (Carolina Tohá), que actuaron mal, tarde e improvisadamente. Esa es una conclusión que va a estar dentro de las conclusiones nuestras”, cerró.