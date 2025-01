Causa y Efecto: ¿por qué recortar el presupuesto del Ministerio Público en plena crisis de seguridad?

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Polémica por recortes de más de $7 mil millones en presupuesto del Ministerio Público genera debate en el mundo parlamentario, a pesar de que los mismos parlamentarios aprobaron dichos recortes. Se cuestiona la priorización de la seguridad pública frente a la disminución de recursos para el Ministerio Público, reflejando una posible pérdida de credibilidad en el ámbito político. Además, surge controversia en torno a declaraciones de Daniel Sauer relacionadas con el caso Audio-Factop y su implicación del fiscal nacional en alertar sobre diligencias contra Piñera. Se plantea la conveniencia de mantener a personas involucradas en un caso bajo el mismo techo, considerando la presunción de inocencia y el proceso judicial en curso. Desarrollado por BioBioChile

Se ha generado una polémica por los recortes del presupuesto del Ministerio Público; son más de $7 mil millones. Y es algo complejo.

Esto porque muchas veces hemos hablado acá de cómo las fiscalías tienen recursos escasos. Hay muchas gobernaciones que aportan a las fiscalías con algunos insumos.

Esto ha generado una alharaca en el mundo parlamentario, pero hay que decirlo, el presupuesto lo aprobaron los mismos parlamentarios.

¿Por qué en su momento entonces no dijeron: ‘mira, la seguridad pública es tan importante que mantengamos el presupuesto y que no haya recortes en el Ministerio Público’?

Ellos aceptaron que estos recortes se realizarán. Bueno, la pérdida de credibilidad del mundo parlamentario, del mundo político es así, se genera así.

Ahora, esto no significa que uno esté o no de acuerdo con el recorte al Ministerio Público.

Yo creo que es un tema muy debatible, tomando en cuenta que incluso el propio Gobierno ha reconocido que la primera prioridad pasa a ser la seguridad, y que a veces los instrumentos para llevar adelante, más allá de las buenas calificaciones que el propio Gobierno le ha dado al Ministerio Público por algunas operaciones exitosas.

Pero, ¿hay reconocimiento de sobrecarga a los fiscales?

Esta es la constatación de algo más profundo. Que hay menos recursos, que el país genera menos riqueza, por lo tanto hay menos donde recaudar. Eso es así.

Y vamos a reiterar, no sé la advertencia, pero el dato que se ha entregado respecto a la última encuesta de perspectiva económica del Banco Central, cuál va a ser el crecimiento de la economía este año, 2,1 seamos optimistas, ya, lleguemos al 2,5.

¿Dónde están las prioridades?

La política, entre otras cosas, significa establecer, claro, una escala de valor, y por lo tanto de prioridades.

Lo importante es que esto se haga público, que se debata. Es claro insistir en que en el Parlamento se debatió y se llegó a un acuerdo, y por lo tanto nadie debiera sorprenderse por lo que ha ocurrido, porque eso fue parte del debate.

También es sorprendente que esto fue tema del debate presupuestario.

Uno puede estar de acuerdo o no, pero en su momento por lo menos deberían haberlo dicho, que hoy día se sorprenden al haber dicho: nosotros advertimos que va a haber recorte y no estamos de acuerdo, ¿o no?

Caso Audio: Las declaraciones de Sauer

A propósito del Ministerio Público, se conoció en las últimas horas una declaración que tiene que ver con Daniel Sauer, quien está involucrado en el caso Audio-Factop.

Acá hay dos escenarios. Primero, ¿por qué estamos hablando de Daniel Sauer y por qué implicar al fiscal nacional?

Porque según una declaración de Daniel Sauer, “Valencia, pero el fiscal nacional, se comprometió, esto es afirmativo, dice, se comprometió a alertar sobre diligencias contra Piñera”.

¿Y a qué se refiere esta declaración de Daniel Sauer? Según él, dentro de la cárcel habría conversado con Luis Hermosilla y que en ese contexto Hermosilla le habría señalado que Valencia, en esas reuniones que hubo, se habría comprometido.

Y en segundo, no se pregunta, ¿y si Luisa Hermosilla con Daniel Sauer dentro de la misma cárcel se ponen de acuerdo respecto a este tipo de declaraciones? ¿Es conveniente que estén bajo el mismo techo?

Es conveniente que dos personas que están implicadas en un caso que está siendo investigado, que existe la presunción de inocencia, no nos olvidemos de eso, aquí no hay ningún tribunal que haya condenado ni al abogado Hermosilla ni a Daniel Sauer.

Los jueces verán las pruebas y ahí actuarán. Pero en esta etapa procesal, ¿es conveniente que estén todos bajo el mismo techo? Yo creo que es un debate muy legítimo.

