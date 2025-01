Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, descartó mala intención tras el extravío de videos por parte de detectives de contrainteligencia en el caso Monsalve. Según un informe interno, los registros levantados el 11 de octubre no tienen respaldo, a pesar de revisar cámaras de seguridad en el domicilio de la víctima. Cerna afirmó que no hubo intención de borrar las imágenes y que la PDI no está dispuesta a eliminar evidencia de forma explícita. Aseguró que no hay indicio de obstrucción a la investigación y que, de surgir malas intenciones, se tomarían medidas drásticas.