Diputadas y Diputados de la Bancada Independientes- PPD emplazaron al Gobierno y al Senado a incluir la rebaja de la Tabla de Mortalidad, y la creación de un seguro de longevidad, en un eventual acuerdo en materia de pensiones.

Según destacaron los parlamentarios, ambas propuestas estaban incluidas en el protocolo de acuerdo que firmaron con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, el 23 de enero del 2024.

“En una conversación tanto con el ministro de Hacienda como la ministra del Trabajo, se logró demostrar que efectivamente la sola rebaja de edad en la Tabla de Mortalidad aumenta inmediatamente del orden del 17% en las pensiones de los hombres, y un 14% en las pensiones de las mujeres”, explicó diputado independiente y presidente de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi.

El parlamentario afirmó que “esto está demostrado empíricamente, por lo tanto, esta bancada le exige y le pide fundamentalmente a la ministra del Trabajo, que cumpla con la palabra comprometida, para que en definitiva este protocolo de acuerdo sea discutido en el Senado en el acuerdo que se esté alcanzando”.

Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, sostuvo que “si bien es cierto vemos con muy buenos ojos el eventual acuerdo que se está llegando en el Senado, este no puede dejar fuera un requisito básico, un clamor ciudadano, que es rebajar la Tabla de Mortalidad, de 110 a 85 años, e incorporar un seguro de longevidad que cubra esta sobrevida”.

“Asimismo, quiero recordarle al Senado y al Ejecutivo otro de los objetivos básicos que tenía este proyecto de ley, que es dividir la industria, hacerla más competitiva, cobrar menos comisiones, porque finalmente un menor costo en las comisiones se traduce también en mejores pensiones”, sostuvo.

En tanto, la jefa de Bancada Independientes-PPD, Camila Musante, destacó que se encuentran expectantes a cómo resultará el eventual acuerdo en el Senado que también está empujando el Ejecutivo.

“Entendemos que es un punto importantísimo la reforma de pensiones, cómo va a quedar finalmente el sistema de reparto, pero entendemos que también no es el único elemento”, enfatizó.

“Hemos dicho que es fundamental para una mejora de las jubilaciones, que las pérdidas sean soportadas por los cotizantes de manera solidaria con las administradoras de fondos de pensiones, y así acabar con muchos abusos que hoy día vemos dentro de las AFP que tienen un impacto en las jubilaciones”, insistió Musante.

Por su parte, el diputado PPD, Raúl Soto, valoró la posibilidad de un acuerdo en el Senado para una reforma de pensiones, afirmando que “si bien no va a ser una reforma ideal, me parece que es mejor cualquier reforma de pensiones que ninguna reforma de pensiones”.

“Han pasado tres gobiernos, donde el sistema político completo ha fracasado en la tarea de entregarles jubilaciones más dignas a los pensionados de Chile. No podemos volver a fracasar, y por eso nuestro llamado es a la responsabilidad, a que este acuerdo se cierre, a que nos sumemos y colaboremos de manera propositiva como lo ha hecho esta bancada”.

Por último, la diputada PPD, Helia Molina, manifestó que “quiero hacer un llamado a todos quienes están hoy día trabajando en este acuerdo que aún no se logra de la reforma de pensiones, hacer un llamado a la solidaridad”.

“Yo sé que la palabra solidaridad pareciera ser una palabra de izquierda, pero no, la solidaridad es un tema universal, porque hay millones de personas mayores que están siendo vulnerados sus derechos, que están viviendo en la miseria, que ganan una indigna jubilación. Y esas personas, si no se deja un fondo de solidaridad, y no se cambia la escala de sobrevivencia de las personas, van a verse tremendamente perjudicados”, concluyó.