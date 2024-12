En declaraciones a CNN Chile Radio, la diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia, respaldó las críticas hacia la participación de Miguel Crispi y Carlos Durán en la comisión investigadora por el caso Monsalve, señalando que se les invitó para que aportaran luces sobre sus propias acciones. Placencia destacó que las intervenciones de ambos no entregaron antecedentes relevantes, enfatizando la importancia de discernir lo útil de lo superfluo en la investigación. Asimismo, la legisladora subrayó la participación previa de Claudia Tohá en la comisión, la cual fue considerada como más contundente y provechosa para el trabajo realizado.

La diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia, se refirió a la sesión de este lunes en la comisión investigadora por el caso Monsalve. Al respecto, respaldó las críticas a la participación de Miguel Crispi y Carlos Durán, recalcando que “se les invitó para que dieran luces sobre sus propias acciones”.

En conversación con CNN Chile Radio, la legisladora abordó la concurrencia del jefe de asesores de la Presidencia y el jefe de gabinete de la Presidencia a la comisión, la que fue criticada por no entregar antecedentes relevantes en la gestión del caso.

Sobre eso, planteó que “vamos a tener que despejar lo que sirve de lo que no. Y vamos a estar disponibles a asumir que, por muy compleja que sea, es nuestra responsabilidad poner en el foco donde importa. Que esto no se desvirtúe, no se distorsione“.

“Nosotros entendemos que las conversaciones con el Presidente son privadas. De hecho, la crítica no está dada por ese ámbito. (…) Sino que se les invitó en su calidad de asesores y eso implicaba que ellos pudieran dar algunas luces sobre sus propias acciones en su calidad de asesores. Eso no quedó del todo despejado“, advirtió.

De esta forma, la diputada destacó la participación de Tohá en la primera sesión de la CEI, la que, a diferencia de esta última, sí “fue contundente y aportó un sinnúmero de antecedentes que sí fueron contribuyentes para nuestro trabajo”.