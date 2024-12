Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente del Senado, José García Ruminot (RN), criticó duramente los métodos de devolución de cobros excesivos en los planes de salud por parte de las isapres, calificándolos como "insultantes" debido a pagos de 400 pesos durante 152 meses. En una entrevista con Radio Pauta, el legislador expresó que es posible corregir esta situación, destacando la falta de empatía por parte de las isapres al no anticipar la molestia que generaría esta forma de pago. Ruminot instó a que la Superintendencia de Salud aborde el tema y no descartó modificar la ley si fuera necesario, asegurando que no habría mayores inconvenientes en hacerlo.