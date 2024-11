Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La Asociación Nacional de Fiscales criticó la defensa del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ante las acusaciones de Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado de Luis Hermosilla, alegando que el comunicado de Fiscalía no puede comprometer a toda la institución. Hermosilla presentó un recurso de protección revelando detalles de una reunión donde se comprometió a entregar información sobre diligencias que podrían afectar al expresidente Sebastián Piñera. Tras desmentir a Hermosilla, Fiscalía anunció que denunciará al abogado por faltas éticas. La Asociación Nacional de Fiscales criticó la acción de Fiscalía, argumentando que la defensa corporativa no es adecuada, ya que el Fiscal Nacional no puede comprometer a toda la institución.