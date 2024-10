Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El exministro del Interior, Andrés Chadwick, negó su involucramiento en el Caso Hermosilla, a pesar de que su nombre ha sido mencionado en los chats del abogado Luis Hermosilla, exasesor suyo y socio posteriormente. Chadwick declaró no haber sido citado a audiencias y remitió a su abogado para más detalles. Respecto a una reunión con el fiscal nacional, indicó que es parte de una investigación en curso. Ante la declaración de Juan Pablo Hermosilla sobre que el fiscal "no está contando todo lo que ocurrió", Chadwick dijo no tener conocimiento al respecto.