Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a la denuncia por violación contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, asegurando que este incumplió una instrucción al declararse inocente desde La Moneda. Vallejo detalló las medidas tomadas por el Ejecutivo ante el caso, incluyendo la renuncia de Monsalve, una investigación sumaria y la disponibilidad de apoyo psicológico y jurídico. Señaló que Monsalve desobedeció la exigencia de informar su renuncia y de no hacer referencia a su defensa desde el Gobierno, lo cual no correspondía según las instrucciones. La ministra instó a que Monsalve se haga cargo de sus declaraciones, subrayando que, aunque tenga derecho a defenderse como ciudadano común, no era apropiado hacerlo desde La Moneda.