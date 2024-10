“Van a ser varios delitos por los cuales nos vamos a querellar”, dijo la abogada María Elena Santibáñez -quien representa a la denunciante- tras la salida de la audiencia de cautela de garantía en el marco del caso Monsalve.

Lo anterior, pues en la instancia se revelaron nuevos hechos vinculados al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien está siendo investigado por los delitos de abuso sexual y violación.

Fue en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que el Ministerio Público informó a la defensa del suspendido militante PS por lo que se le investiga. Además, se relataron otros hechos relacionados con una eventual triangulación de gestiones irregulares.

La triangulación de Monsalve: la pericia irregular

La situación está vinculada, específicamente, con detectives de la Policía de Investigaciones (PDI). El fiscal regional metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, relató que el primer hecho tiene que ver con uno de los tres celulares de la renunciada autoridad.

En ese sentido, el persecutor aseguró que Monsalve pidió peritajes -de manera ilegal- al área de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) de uno de los dispositivos móviles.

Según dijo Armendáriz, tras recibir la denuncia por violación, y al iniciar las diligencias, descubrieron que Inteligencia había levantado evidencia, como por ejemplo, el teléfono que usaba Monsalve y que no habían podido incautar en un primer allanamiento.

La orden “con sigilo” del exsubsecretario del Interior

En la instancia, el fiscal regional metropolitano también reveló que, en el marco de este caso, existieron diligencias ordenadas “con sigilo” por parte de Monsalve. Esto, incluso antes que se hiciera la denuncia en su contra.

“Lo que nosotros sabemos es que ha habido gestiones previas sin que mediara ninguna denuncia, ni ninguna comunicación oficial a autoridades superiores por parte del imputado”, dijo el representante de Fiscalía.

Monsalve, dijo Armendáriz, “ordenó llevar adelante diligencias con sigilo”. Estas no solo consistieron en intervenciones de cámaras, sino que “además llegaron al círculo íntimo de la víctima”.

“Y el primer detective que habló con la víctima, fue una persona dentro del curso de estas diligencias ordenadas por parte del imputado. Se acercaron a su departamento”, relató.

Agregando que “el imputado Monsalve les señaló a la Policía de Investigaciones, y lo sabemos por la declaración de la PDI, que él les pidió que se acercaron a la víctima”.

“Por un lado, tenemos una persona de peso en un delito en un contexto de la esfera de la sexualidad de una persona que es subordinada suya y que lleva adelante actuaciones que podrían significar pérdida de evidencias, de esconder evidencia, enmascarar, etcétera”, advirtió Armendáriz.

De esta manera, pidió entender el alcance de la situación. “Esto no es solo la actividad del señor Monsalve, es también la actividad que rodea aquellos que ejecutaron estas diligencias”.

Las cámaras del hotel

A lo relatado anteriormente se suma lo que reconoció el presidente Gabriel Boric en una polémica conferencia del viernes 18 de octubre. Se trata de la petición de Monsalve para revisar las cámaras de seguridad del hotel en el que habría ocurrido el hecho por el que hoy es investigado.

“El subsecretario Monsalve me comentó ese martes en la noche que él había revisado las cámaras del hotel. Después, los detalles del caso creo que no me corresponde contarlo a mí”, señaló el mandatario.

Agregando que “es solamente una versión, creo que no corresponde que dé esos detalles. Segundo, respecto de si hubo alteración de prueba, de si hubo obstrucción a la justicia, no tengo ningún conocimiento de aquello. Eso es lo que se tiene que investigar”.