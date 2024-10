Este martes, mujeres de oposición y de las directivas de Chile Vamos y Amarillos llegaron hasta La Moneda para entregar una carta al Presidente de la República, Gabriel Boric. En esta, exigieron mayor claridad y transparencia respecto al sumario del denominado caso Monsalve.

Tras darse a conocer la denuncia por violación que pesa sobre el -ahora- exsubsecretario del Interior, diversas críticas han apuntado al Ejecutivo por su reacción al hecho. Así, las dirigentes de oposición se sumaron a los cuestionamientos, apuntando a un “encubrimiento de los hechos”.

“Según varios medios de prensa, se presume que entre los días martes 16 y jueves 18 de octubre hubo un intento de encubrimiento de los hechos, con el propósito de evitar que estos afectaran electoralmente al Gobierno”, alertaron en el escrito.



“Solicitamos que su Gobierno entregue una explicación clara sobre las razones por las cuales decidió respaldar al presunto agresor en lugar de entregarle los cuidados y validación a la víctima”, agregaron.

De esta forma, las mujeres instaron a que desde La Moneda se tomen “acciones concretas para garantizar la transparencia en este caso, y revise los protocolos de seguridad que claramente no funcionaron”.

“Nos resulta alarmante que un presunto agresor haya tenido la posibilidad de utilizar recursos públicos a espaldas del Ministerio Público, como la solicitud de cámaras de seguridad, el uso de un avión de Carabineros para trasladarse a conversar con su familia o, aparentemente, con la familia de la víctima“, sentenciaron.

La denuncia de las opositoras por caso Monsalve

En la entrega del documento, la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, insistió en la transparencia del sumario que lleva el propio Gobierno.

“Sería bueno saber quién es el subsecretario o el ministro que está a cargo de la investigación sumaria contra el exsubsecretario por el uso de recursos públicos y lo que sucedió en la subsecretaría. Hacemos un llamado para que el Gobierno pueda explicar qué hicieron”, emplazó.

Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, hizo hincapié en que el presidente debió tomar medidas más drásticas en favor de la denunciante.

“Eso no ocurrió, no le dio el beneficio. Además, aparte de no citar al Comité Político y dar un corte a la situación de inmediato, y mandar un mensaje al país consistente con lo que ha sido su discurso respecto a la protección de los derechos de las mujeres, estira la situación en una manera inexplicable y hasta ahora no hay respuesta“, increpó.

Finalmente, la jefa de bancada de los diputados RN, Ximena Ossandón, señaló que a pesar de que los partidos oficialistas no quisieron dar la unanimidad esta semana para llevar a cabo una sesión especial por el tema, ya se reunieron las firmas para solicitar una comisión investigadora.

Revisa la carta en detalle: