En el marco de los 120 años del Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Chile y Bolivia, Radio Bío Bío conversó con ocho excancilleres chilenos sobre la relación bilateral, destacando la aspiración boliviana de un acceso soberano al océano Pacífico. Entre los puntos abordados se encuentran la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, reabrir el debate sobre la mediterraneidad boliviana, considerar una salida no soberana al mar y la falta de conmemoración del tratado en ambos países. Los excancilleres expresaron posturas diversas, siendo enfático Hernán Felipe Errázuriz en que el tema marítimo está zanjado, mientras que José Miguel Insulza cuestionó la falta de celebración del tratado. Ignacio Walker mencionó la disponibilidad de Chile para restablecer relaciones diplomáticas, Mariano Fernández espera señales de Bolivia y Alfredo Moreno llamó a enfocarse en temas concretos. Heraldo Muñoz abogó por una mejora sustantiva en la relación bilateral y Roberto Ampuero destacó la vigencia del tratado de 1904. Antonia Urrejola mencionó que la aspiración marítima boliviana no está en la agenda y llamó a reforzar la relación bilateral en diversos ámbitos.

En el marco de los 120 años del Tratado de Paz y Amistad de 1904 entre Chile y Bolivia, Radio Bío Bío conversó con ocho excancilleres de nuestro país sobre la relación bilateral con La Paz, marcada por la aspiración de tener un acceso soberano al océano Pacífico.

Aquí abordan las posibilidades de, entre otras cosas, restablecer relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, reabrir el debate sobre la mediterraneidad boliviana, considerar una salida no soberana al mar, y la falta de conmemoración de dicho tratado en ambos países.

Hernán Felipe Errázuriz

El excanciller de Augusto Pinochet dijo “estar de acuerdo” con restablecer relaciones diplomáticas plenas a nivel de embajadores “siempre que Bolivia renuncie a seguir reclamando una salida soberana al mar”, tema solucionado en el tratado de 1904, cuya “validez e integridad quedó reafirmada” por el fallo del 2018 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

En este sentido, aseguró que el “tema marítimo está desechado, completamente”, pero destacó que negociaciones con Bolivia que “son indispensables en favor de los dos países para enfocar temas comunes, entre ellos el narcotráfico, la migración, etc.”.

Consultado sobre si se podría hacer alguna autocrítica por las negociaciones en Charaña sobre el tema marítimo en 1975, Errázuriz contestó “para nada”, señalando que “una cosa son las negociaciones diplomáticas y otra cosa la obligación de negociar una salida a sobrar al mar”.

José Miguel Insulza

Sobre la falta de conmemoración de los 120 años del tratado de 1904, el excanciller del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle señaló que no ve “buenos motivos de celebración”, ya que “Bolivia no tiene una buena imagen de lo que fue ese tratado”, pese a que “los términos principales del tratado fueron propuestos” por La Paz.

En este sentido, Insulza se preguntó: “Si Bolivia no quiere conmemorar el tratado, no vemos cómo

lo vamos a conmemorar nosotros solos, ¿no?”.

El senador socialista agregó que “vamos a conmemorar los 100 años” del Tratado de 1929 con Perú, y también “vamos a conmemorar los 40 años con Argentina ahora, porque estamos los dos de acuerdo en que fueron muy buenos tratados y muy necesarios”.

Ante la posibilidad de reabrir el debate sobre la mediterraneidad de Bolivia, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado respondió “quiero descartarla”, y citó la sentencia de 2018 de la CIJ.

Ignacio Walker

El excanciller del expresidente Ricardo Lagos recordó cuando este le dijo a su entonces homólogo boliviano, Carlos Mesa, que “estamos disponibles para restablecer relaciones aquí y ahora”, propuesta que “sigue vigente”, ya que “Chile siempre ha estado disponible para restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia”.

El problema, dijo, es que “siempre depende mucho de la política que intente Bolivia, que es muy precaria, lo estamos viendo todos los días (…) siempre hay un excusa, un pretexto, un argumento” en ese país “para postergar esta definición por razones de política externa, más que de política exterior”.

Walker también se refirió a la posibilidad de otorgar al país altiplánico una salida no soberana al mar, e indicó que Lagos y el boliviano Hugo Banzer lo intentaron, pero este último falleció. “La palabra no soberana, por supuesto, es muy importante”, recalcó.

Mariano Fernández

El excanciller del primer gobierno de la expresidenta Bachelet aseguró estar “de acuerdo en que hagamos todo lo necesario para mejorar las relaciones con Bolivia, pero hay que esperar que los bolivianos den alguna señal para renovar relaciones diplomáticas”.

A juicio de Fernández “todas las iniciativas nuevas chilenas de renovar relaciones diplomáticas tienen efecto inmediato en la opinión pública boliviana y se produce una polémica artificial”, por lo que espera que en

La Paz “se den cuenta de que tener las relaciones diplomáticas completas con Chile, un país de frontera, vale la pena”.

En relación con el tema marítimo, dijo que “en este momento no hay una conversación posible (…) que involucre soberanía”.

Alfredo Moreno

Para el excanciller de la primera administración del expresidente Piñera, el hecho de que los 120 años del tratado de 1904 no haya sido mencionado ni en Chile ni en Bolivia no hay que tomarlo como “una cosa negativa”, sino “simplemente como una cosa de que las relaciones están pasando por un momento en el cual no hay una turbulencia particular”.

Sobre la posibilidad de avanzar en un restablecimiento de relaciones diplomáticas, Moreno sostuvo que “la situación política y económica en Bolivia es muy compleja”, por lo que “no creo que valga la pena hoy día gastar la energía en esos puntos”.

En este sentido, la exautoridad llamó a construir sobre “temas más concretos que nos interesan a todos, que tienen que ver con los temas migratorios, los temas de delincuencia, de seguridad, de contrabando, de drogas, de crímenes organizados”.

Heraldo Muñoz

El excanciller del segundo gobierno de Bachelet señaló que “tenemos el desafío de construir una relación que sea de beneficio mutuo”, lo que no ha ocurrido “no por falta de voluntad de Chile, sino que por los líos que tiene Bolivia en la política interna y que siempre repercuten en la política exterior”.

Consultado por la posibilidad de reanudar relaciones a nivel de embajadores, contestó que “no es el camino” y “puede ser incluso contraproducente”, pero acotó que “el restablecimiento (…) tendría que ser el resultado final de un mejoramiento de contenido de las relaciones bilaterales”.

Muñoz se manifestó en contra de reabrir el debate sobre la mediterraneidad de Bolivia, señalando que “no estaría yo dispuesto a considerar ninguna alternativa que nos entrampe aún más en la relación bilateral, porque lo que hay que hacer es respetar el tratado de 1904”. Destacó además que, por las obligaciones que tiene Chile en este instrumento internacional, “Bolivia ya goza de acceso al mar”.

Roberto Ampuero

Para el excanciller de la segunda administración de Piñera, el tratado de 1904 “dio vuelta la página de la historia, dejó cerrado el capítulo de la Guerra del Pacífico y, fundamentalmente, estableció la cesión absoluta y perpetua de los territorios que fueron bolivianos hacia Chile”.

El escritor agregó que a “lo largo de la historia, Chile ha ido cumpliendo en forma detallada, escrupulosa y sin excepciones, lo que son las obligaciones y la palabra que empeñó en este tratado”.

En es sentido, Ampuero dijo que lo anterior “quedó firmemente demostrado a través del juicio de La Haya cuando la CIJ falló el año 2018, dándole razón en todos los puntos planteados por Bolivia a nuestro país”.

Antonia Urrejola

Finalmente, la excanciller del Gobierno del Presidente Boric señaló que, tras la sentencia de la CIJ, “el tema de la aspiración marítima boliviana no está hoy en la agenda”, y que “no están en absoluto las condiciones de reabrir ningún debate sobre la mediterraneidad” del país altiplánico.

Sobre el llamado del mandatario a Bolivia, en marzo de 2022, a reanudar relaciones diplomáticas, la exministra sostuvo que “efectivamente había una intención original del presidente de poder restablecer las relaciones a nivel de embajadores”, pero recordó que “estábamos en el contexto del fallo del Silala”.

Para Urrejola lo anterior “no significa que tengamos que dar la espalda a nuestros vecinos ni despreocuparnos de lo que allí sucede”, y llamó a “reforzar” la relación bilateral en temas comerciales, migratorios, recursos hídricos y explotación del litio.