El expresidente boliviano, Eduardo Rodríguez Veltzé, en exclusiva con Radio Bío Bío, instó a considerar la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas completas entre Chile y Bolivia sin hacer del acceso soberano al océano Pacífico una condición. Marcando los 120 años del Tratado de Paz y Amistad de 1904, Rodríguez Veltzé señaló que la paz alcanzada en ese entonces no fue la más reparadora y que la amistad no fue la más edificante. A pesar de la ruptura desde 1978, el exmandatario aboga por explorar soluciones diplomáticas sin imponer condiciones. Rodríguez Veltzé también descarta que la Constitución boliviana de 2009 dificulte la restitución de relaciones y llama a Chile y Perú a ser generosos y buscar soluciones para zanjar el enclaustramiento de Bolivia. Además, critica la falta de iniciativa del presidente Arce para acercarse a Chile y muestra optimismo en recuperar la buena vecindad entre ambos países.

En conversación exclusiva con Radio Bío Bío, el expresidente boliviano, Eduardo Rodríguez Veltzé, llamó a “examinar la posibilidad” de restablecer relaciones diplomáticas plenas entre Chile y Bolivia, ya que “es el mejor camino para zanjar las diferencias”.

El exmandatario aseguró que la aspiración de su país, de tener acceso soberano al océano Pacífico, no debe ser “condición alguna”. Esto, en el marco de los 120 años del Tratado de Paz y Amistad entre ambos países, firmado en 1904, que se cumplieron este 20 de octubre, tras la Guerra del Pacífico.

Recordemos que las relaciones bilaterales entre Chile y Bolivia se encuentran quebradas a nivel diplomático desde 1978.

Pese a que la razón del rompimiento se debió a la aspiración boliviana de tener acceso soberano al océano Pacífico, el también exagente ante La Haya señaló que el tema del mar no debiera ser “condición alguna” para restablecer relaciones diplomáticas.

Al respecto, el expresidente Rodríguez Veltzé llamó a “examinar esta posibilidad”, ya que “es el mejor camino para zanjar las diferencias”.

Expresidente Rodríguez Veltzé: “Esa paz que se firmó no fue necesariamente la más reparadora”

Consultado por la validez del convenio, el exmandatario sostuvo a Radio Bío Bío que “yo prefiero referirme al Tratado de 1904 que en términos de nuestra relación bilateral e incluso en los términos de lo que se trató en la causa sobre la obligación de negociar ante la Corte Internacional de Justicia, es un tratado plenamente vigente y fijó los términos de lo que se denomina la paz y amistad y sobre todo los nuevos límites sobre este nuevo aniversario 120 años”.

“Por cierto, yo lo que puedo decir es que esa paz que se firmó no fue necesariamente la más reparadora después de una guerra tan asimétrica y que mantuvo esos territorios bolivianos ocupados hasta prácticamente la firma de ese tratado”, añadió Rodríguez Veltzé.

En ese sentido, advierte que “tampoco la amistad fue necesariamente la más edificante, es decir, una amistad que procure pese a los innumerables intentos que hubieron de forjar lo que el propio presidente Santa María de Chile señaló al terminar la guerra, (que) Bolivia necesita un espacio para salir a los océanos”.

“Entonces es un tema complejo, un tema sobre el cual hay que seguir trabajando y necesitamos reparar heridas y necesitamos construir soluciones”, sentenció.

Por otro lado, sobre la Constitución de Bolivia de 2009, el expresidente Rodríguez Veltzé descartó que represente alguna dificultad para retomar las relaciones diplomáticas.

“Yo no veo ningún inconveniente en absoluto. La Constitución es una expresión de soberanía popular que tiene provisiones y una serie de declaraciones sobre lo que esa soberanía popular entiende, pero no representa en absoluto una contención con Chile ni debería entenderse de esa manera”, enfatizó el exmandatario.

“Es más, ese fue uno de los argumentos que esgrimió Chile durante la demanda marítima y que la propia Corte, al resolver la causa, no le prestó la menor atención porque las leyes tienen una vigencia dentro de la soberanía de cada país”, recordó.

“Pero eso no representa que Bolivia sea respetuosa de los tratados y además procure sobre todo a partir del fallo de la Corte Internacional de Justicia un entendimiento con Chile, porque la Corte ha reconocido que el problema de la mediterránea o el encierro de Bolivia subsiste y que ambos países deben trabajar en negociaciones significativas para resolverlo con el propósito de encontrar intereses comunes y sobre todo en el ámbito de una buena vecindad”, añadió el expresidente Rodríguez Veltzé.

Asimismo, puntualizó que “aquí no hay puertas cerradas. Lo que hay es una invitación al sentido común y también, y hay que decirlo, lamentablemente a 120 años del tratado, este no está siendo honrado por Chile”.

“Es más hoy si se revisa las noticias en Chile, encontrará que mineros en la zona de Arica, de los salares, están bloqueando el camino Arica-La Paz, siendo así que el Tratado de 1904 establece el más amplio derecho de Bolivia de transitar hacia los puertos del Pacífico, independientemente de la nacionalidad de quienes lo hagan y está este libre tránsito de mercaderías y de personas”, advirtió.

“Eso no está ocurriendo hace varios días y estos son los temas que deberían aproximarnos. No podemos cerrar a un país el derecho de importar, exportar y tener estas contingencias. Yo creo que los desafíos están abiertos”, dijo.

Las críticas al presidente Arce: “No se ha movido”

En cuanto a sus expectativas tras la llegada de Gabriel Boric a la presidencia de Chile, el exmandatario reconoció sus expectativas. Sin embargo, cuestionó a al actual jefe de Estado boliviano, Luis Arce, a quien acusó de no tener iniciativa para impulsar una aproximación con Chile.

“Yo celebré (el triunfo de Boric). Primero era una transición democrática y habría una posibilidad de aproximación con Bolivia, que tiene también un gobierno progresista”, destacó.

“Lamentablemente, yo debo ser también crítico. No puedo criticar lo que pasa en su país, pero sí debo criticar la política exterior del presidente Arce Catacora que no se ha movido en este ámbito. No parece tener iniciativa alguna y me parece que ya es tarde, tenemos elecciones presidenciales el próximo año”, explicó.

De todas maneras, Rodríguez Veltzé resaltó que “tenemos una historia por delante. Alguna vez la presidenta Bachelet dijo que Bolivia y Chile habían tenido tiempos buenos y tiempos malos. Hay que recuperar los tiempos buenos, porque insisto seguiremos siendo vecinos, tenemos recursos compartidos y sobre todo tenemos un desafío de tener una buena vecindad que no es solamente el tema marítimo”.

“Tenemos una complejidad de asuntos migratorios, recursos hídricos, contrabando y sobre todo el tema de los recursos humanos y naturales hacia el resto del mundo, de manera que hay que procurar volver a los tiempos buenos”, insistió.

Asimismo, abogó por un restablecimiento de las relaciones diplomáticas con nuestro país. “Absolutamente, yo siempre he favorecido aún en el tiempo desde que a mí me tocó ser coyunturalmente presidente de Bolivia, yo pensé y me aproximé mucho a tener relaciones constructivas porque creo que la diplomacia es el mejor camino para atender los problemas y explorar soluciones”, dijo.

“No mantener las relaciones diplomáticas es mantenernos de espaldas y yo invoco a quienes tengan esa capacidad de decisión de examinar esa posibilidad porque la diplomacia, insisto, es el mejor camino para zanjar las diferencias”, afirmó.

Rodríguez Veltzé pide “generosidad” de Perú y Chile

Sobre alguna condición para retomar las relaciones diplomáticas, el ex jefe de Estado boliviano apuntó que “no pondría condición alguna para restablecer las relaciones. Las relaciones son el camino o son el espacio donde deben discutirse”.

“Y en este caso debo también apelar a nuestros vecinos en el Pacífico, Perú y Chile, que tengan la generosidad de pensar que entre ambos tienen posiblemente cerca de entre 8 a 10 mil kilómetros de línea costera”, reafirmó.

“Necesitamos sentarnos para encontrar fórmulas interesantes. Hay que tomar en cuenta que los territorios que compartimos en la vecindad fueron objeto de una misma guerra, una guerra asimétrica para Bolivia y un que sufría una amputación de un derecho elemental de las naciones”, argumentó.

“Luego Chile con Perú firmaron el año 29 un tratado que, entre otras cosas, establece que cualquier decisión sobre una concesión a una tercera potencia que obviamente es Bolivia, debe ser consultada entre estas partes. Así lo hicieron en los años setenta, cuando Bolivia y Chile aproximaron con certeza una posibilidad de una sesión soberana, incluso con mar territorial”, rememoró.

Respecto a ceder territorio en el extremo norte del país, en específico en Arica, el expresidente Rodríguez Veltzé aclaró que “yo no he hablado de sesión de territorio, lo que ha hablado es que la zona que fue parte de la Guerra del Pacífico abre múltiples posibilidades para encontrar soluciones a corto mediano y largo plazo que permitan sobre todo a que la situación de Bolivia, de enclaustramiento, de amputación a su salida a los océanos, pueda encontrar remedios factibles y que sean posibles”.

“No estamos acá ante una negociación abierta ni a nivel de discutir propuestas concretas. Lo primero que necesitamos es restablecer la confianza y el buen propósito de la buena vecindad”, reiteró.

“(Arica) Siempre fue una zona donde se exploraron alternativas de reparación a la amputación boliviana. Si revisas la historia encontrarás que en 1895 Chile ya firmó dos tratados con Bolivia cediéndole esos territorios, pero en la contingencia de que sean aprobados en el diferendo entre Perú y Chile luego hubieron tratativas y una muy concreta la de los años setenta cuando Chile ofreció a Bolivia un corredor al norte de Arica”, sentenció.

Revisa la entrevista completa a continuación: