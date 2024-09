Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, criticó la postura de Bolivia en la crisis migratoria, enfatizando que el país vecino no puede declararse incapaz de recibir a migrantes que no son bolivianos, mientras en Chile hay cerca de 30 mil órdenes de expulsión pendientes. Schalper exigió no avanzar en la agenda bilateral con Bolivia hasta que resuelvan el problema migratorio, comparando la situación con Venezuela y llamando a no dialogar con ciertas personas. El legislador advirtió que el pragmatismo no puede perjudicar a los barrios pobres y sectores medios del país por la migración ilegal desbordada que ingresa por la frontera boliviana.