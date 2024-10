El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, emplazó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, y a la Dirección de Presupuesto (Dipres), a tener una actitud más humana respecto a la reparación de la deuda histórica. En ese sentido, cuestionó: “¿Cuánto cuesta la justicia y que el país resuelva heridas?”.

Tras conocer parte de la propuesta de reparación, presentada en forma “incompleta” por el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, y la subsecretaria de la cartera, Alejandra Arratia, Aguilar criticó lo poco humano de la iniciativa. Así, afirmó que desde la Dipres, con quien sostendrán una reunión esta semana, ven “solo cifras”.

“Sabemos es la que pone problemas en esto, ya que ocupa un enfoque poco humano, ve solo cifras. Entendemos que esta reparación tiene un costo, pero ¿cuánto cuesta la justicia y que el país resuelva heridas? Esta es una herida grande que tenemos las y los profesores, este es un caso esencialmente humano“, manifestó.

De esta forma, el líder del magisterio advirtió que hay “colegas que viven con pensiones de 200 mil pesos, que no tienen para pagar sus remedios, que no pueden pagar el arriendo, que caen enfermas y no pueden recibir el tratamiento que necesitan, en ellas estamos pensando”.

“Por eso emplazamos a la Dipres a no tantas cifras, no tanto frío cálculo y más preocupación por las personas”, señaló.

Finalmente, Aguilar destacó que “tenemos una cifra que por primera vez se pone sobre la mesa”, lo que es un avance, pero “insuficiente”.

La propuesta completa se entregaría en una reunión fijada para el próximo lunes 21 de octubre, y luego, sería votada por el gremio los días 28 y 29 de octubre.