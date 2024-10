Miles de docentes se sumaron a esta movilización convocada por el Colegio de Profesores en la región Metropolitana y se movilizaron desde el día domingo por la Ruta 68 en dirección al Congreso Nacional en Valparaíso.

En ese sentido, durante este martes los profesores que participaron de la caminata, llegaron hasta la calle Victoria -entrada del Congreso Nacional-, esperando entrar o reunirse con algunos parlamentarios para buscar celeridad en cientos de proyectos de ley que buscan aumentar la seguridad en aulas de clases.

Asimismo, esperan mayor inversión respecto a la infraestructura que ya se ha denominado como crítica en la comuna de Valparaíso.

Cabe mencionar que, profesores de la región de Valparaíso también se sumaron a la movilización y decidieron esperar a a sus pares en las afueras del Congreso.

Problema de violencia y salud mental

Ante ello, Francisco Rodríguez, presidente regional del Colegio de Profesores de Valparaíso, dijo que “tenemos un enorme problema de violencia, y salud mental que no afecta solo a los estudiantes sino que también a los colegas de la educación, nosotros estimamos que no hay semana donde no hayan episodios de violencia contra docentes“.

Además, el dirigente dijo que esperan que el Estado se haga cargo de la situación, y que no sea solo un discurso de que la Educación es una prioridad.

Asimismo, por la llegada de los docentes, el tránsito está absolutamente interrumpido en todas las direcciones de las inmediaciones del Congreso Nacional.

Por último, se espera que durante esta tarde, profesores puedan reunirse con los parlamentarios.