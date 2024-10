Durante esta mañana de martes, la Cámara de Diputadas y Diputados revisó la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus.

Dicha acción legislativa fue presentada en el pasado mes de septiembre por el oficialismo y la Democracia Cristiana. Durante la jornada de ayer lunes, la comisión revisora despachó el informe con voto negativo.

En detalle, el documento contó con tres votos en contra de los diputado Miguel Ángel Calisto, Cristhian Moreira y Leonidas Romero. En tanto, los dos a favor fueron de Félix Bugueño y su par Roberto Arroyo.

Recordemos que previamente, el abogado defensor Luciano Fouillioux anunció que no invocarán la cuestión previa por lo que hoy, en la Sala, pasarán directo al fondo del libelo acusatorio.

Esta AC se originó tras la firma de 10 diputadas y diputados de los comités DC, PPD, PS, FA, PC-FRVS-PAH y Mixto Radical Liberal. En ella, se acusa al magistrado por notable abandono de deberes.

La acusación señala que está “fundada en hechos graves que demuestran un incumplimiento significativo y reiterado de los deberes y obligaciones propias de un ministro de la Corte Suprema de Justicia”.

Consta de tres capítulos: – Faltar a la verdad, mintiendo a la opinión pública.

– Inhabilidades legales.

– Ni perdón ni olvido, transgresión al principio de imparcialidad.

En la instancia en el Congreso, además de la defensa -liderada por el abogado Fouillioux- el mismo juez Jean Pierre tomó la palabra y participó. Respecto a Luis Hermosilla, aseguró “no le pedí gestiones a mi favor”.

“Yo no he intentado engañar al público, a los señores diputados, a los medios de prensa porque el fondo de la acusación, que se basa en la supuesta intervención del sr. Hermosilla en mi nombramiento y el que yo lo haya negado, no es cierto”, dijo.

