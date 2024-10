Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Según la última Encuesta Nacional de Opinión Pública Nº 92 del Centro de Estudios Públicos (CEP), realizada entre agosto y septiembre, la desaprobación al gobierno del presidente Gabriel Boric bajó de 61% a 54%, mientras que la aprobación subió de 27% a 30%. La coordinadora de opinión pública del CEP, Sandra Quijada, destacó que el aumento del 3% en aprobación no es significativo estadísticamente. Un 10% no aprueba ni desaprueba, y un 6% optó por "no sabe no contesta". En noviembre-diciembre de 2022, la aprobación se ha mantenido estable y al alza, mientras que la desaprobación ha bajado desde junio-julio de 2023. La encuesta se realizó a 1.482 personas de 18 años y más en 127 comunas del país, con un diseño de muestra probabilístico estratificado por región y zona urbana y rural.