El ministro Nicolás Cataldo confirmó que en la segunda semana de octubre se presentará el proyecto de ley para dar término al Crédito con Aval del Estado (CAE), sin especificar el día exacto. Además, mencionó que la Ley de Presupuesto 2025 no contemplará este tema y que el nuevo financiamiento del CAE tendrá un informe financiero propio. Cataldo explicó que la decisión de no ingresar el proyecto en septiembre se debe a esperar la discusión presupuestaria, desmintiendo que la fecha del 14 de octubre haya sido propuesta por el Ejecutivo. Por otro lado, aclaró que la confusión con los profesores se debe a otro proyecto de ley importante, la deuda histórica, comprometiéndose a informarles sobre su contenido el mismo día 14 de octubre.

Este martes, el ministro Nicolás Cataldo confirmó que durante la segunda semana de octubre se presentará el proyecto de ley que busca dar término al Crédito con Aval del Estado (CAE). No se detalló qué día exactamente.

En primer lugar, el titular de Educación se refirió a la Ley de Presupuesto 2025 y dijo que “en educación va en la línea adecuada, en la idea de seguir cumpliendo con Chile”.

“En esta ley de presupuesto, se los digo de inmediato, no van a ver nada respecto al CAE porque el proyecto de ley que va a abordar un nuevo financiamiento va a tener un informe financiero propio, por lo tanto no es materia de esta Ley de Presupuesto”, explicó Cataldo.

Proyecto para poner fin al CAE

“Siempre hay detalles que pueden hacer que entre un día más o un día menos (…) lo importante es que esa semana -la segunda de octubre- es algo definitivo que no va a moverse”, comentó la autoridad.

En ese sentido, enfatizó que la decisión del Ejecutivo “de no ingresarlo en el mes de septiembre” responde a esperar “que la coyuntura de la discusión presupuestaria ocurriese”.

“Yo no me puedo hacer cargo de la fecha del 14 de octubre, porque no fue una fecha que salió del Ejecutivo”, aclaró el titular de Educación.

A su juicio, hay una “confusión a propósito del comunicado que sacaron los profesores por otro proyecto de ley muy importante que es el de la deuda histórica”.

En ese tema, concluyó Cataldo, “el compromiso que tomamos como Ministerio de Educación fue informarles de los contenidos de ese proyecto el día 14 de octubre para que ellos pudiesen iniciar las consultas internas”.