En el contexto del caso Audio, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó abrir un sumario en contra del ministro -integrante del mismo tribunal- Antonio Ulloa, por menciones en chats del abogado Luis Hermosilla.

Se trataría de gestiones realizadas por Hermosilla para que Ulloa concretara su llegada hasta el tribunal. En esa línea, la misma situación habría ocurrido con el ministro Jean Pierre Matus.

En fallo dividido, la corte consideró que los antecedentes que tuvo a la vista, constituidos únicamente por artículos de prensa, no se estimaron suficientes para dar cuenta de eventuales infracciones en el cargo y tampoco ameritan la instrucción de un sumario administrativo.

“Que, en cuanto a lo primero, se estima que no se trata de hechos que, por sí solos, deban ser conocidos o indagados por esta vía, de manera que tal proceder queda al margen del ejercicio de las facultades disciplinarias en el entendido que no se da cuenta de un actuar que pueda constituir infracción a las obligaciones propias del cargo.

En cuanto a lo segundo, esto es, la supuesta intervención del ministro señor Antonio Ulloa Márquez, de la manera descrita, en la formación de una terna para proveer un cargo de notario, sin perjuicio que, en el evento de haber sido efectivo, no se habría tratado de una manifestación imperativa, lo cierto es que tampoco reviste la entidad y connotación necesarias para disponer la instrucción de un sumario administrativo” señala la resolución.

No obstante, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago recomendó al ministro Ulloa abstenerse de efectuar recomendaciones en procesos de nombramiento.

Fue el 23 de marzo cuando -en conversación con Ciper– Ulloa reconoció dichos contactos. “A Luis lo conozco desde hace unos cuatro o cinco años, cuando yo era ministro en Copiapó”, comenzó diciendo.

Agregando “en esa oportunidad postulé como ministro a Santiago, quedé en terna, y bueno, ahí un amigo me dijo ‘tengo contacto con Luis Hermosilla y él te puede ayudar para que te nombre el Presidente Piñera’, o el ministro de Justicia, el señor Larraín, y bueno, ahí lo conocí. Pero me fue mal en esa terna, no me nombraron”.

“También lo he conocido y lo he visto en reuniones sociales y de amigos. Hace tiempo que no lo veo, desde que pasó todo esto. El año 2021 me incluyeron en otra terna, y ahí me nombraron”, agregó en dicha oportunidad.

Agregando que “ya casi terminando el gobierno del Presidente Piñera. Y ahí también me ayudó Luis. Él hizo el intento de ayudarme y resultó, claro que sí”, agregó.