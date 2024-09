El presidente Gabriel Boric, durante un punto de prensa en Nueva York, se refirió a su postura sobre Venezuela y si es que Chile reconoce el triunfo de Edmundo González en las elecciones presidenciales.

“En Venezuela, se llevó adelante un fraude en las elecciones. Cuando se comete un fraude es porque no se quiere reconocer la derrota propia”, manifestó el Mandatario.

Señalando que “lo que nosotros no vamos a hacer es reconocer o dar un título que en la práctica no se tiene. Ya en Chile y en el mundo se aprendió que la experiencia que existió con esta suerte de figura de presidente encargado, que se le dio a Juan Guaidó, no tuvo ningún resultado positivo para Venezuela”.

Recordando que Chile ha insistido “en una salida pacífica a la crisis y por eso llamamos al Gobierno a respetar la democracia, a validar los resultados reales, que indican que hubo una derrota del régimen. Y, por cierto, llamamos a Estados Unidos a levantar las sanciones unilaterales que ha impuesto contra el pueblo de Venezuela (…)”.

Reiterando que “Chile no está en condiciones de recibir a migrantes”, enfatizando en que es relevante la “solución a la crisis tanto económica como política que existe en Venezuela”.

Liderazgo de la Secretaría General de la ONU

En tanto, también se le preguntó al Mandatario si es que la expresidenta Michelle Bachelet sería la carta para suceder a António Guterres, en el puesto de secretario general de la ONU, puesto que ayer dijo que debe ser una mujer y provenir de América.

“Primero, sería de una irresponsabilidad y falta de respeto tremenda de mi parte, anunciar candidaturas que no han sido conversadas con quien se alude. Lo que pasa es que en el Pacto del Futuro… uno de los acuerdos a los que se llegó por parte de todos quienes firmamos ese pacto…es que es deseable que el próximo periodo el secretario general de la ONU, sea una mujer, sería por primera vez en la historia de los entonces 80 años de la ONU…”, comentó el jefe de Estado.

Recalcando que “hay diferentes candidatas que pueden ser liderazgos tremendamente importantes, pero no nos corresponde a nosotros adelantar candidaturas”.

Frente a este tema, la embajadora de Chile ante la ONU, Paula Narváez, habló de la “importancia de consolidar liderazgos de mujeres a nivel global, que por supuesto existen en todas partes, en nuestra región y en nuestro país también”.