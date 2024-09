La jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, se refirió a las críticas que ha recibido la candidata a alcaldesa por Las Condes, Marcela Cubillos, luego de revelarse el millonario sueldo que recibió cuando se desempeñaba como docente en la Universidad San Sebastián.

Recordemos que esta casa de estudios se ha visto salpicada por el polémico caso Audio, puesto que algunos de sus funcionarios o profesores, han sido mencionados en los chats del abogado imputado, Luis Hermosilla, como por ejemplo, el exministro de Vivienda, Felipe Ward; el exministro del Interior, Andrés Chadwick; y el exfiscal Manuel Guerra.

En tanto, Cubillos, quien se desempeñó como ministra de Educación del expresidente Sebastián Piñera, apuntó durante esta jornada a la “izquierda progre” y “de cartón”. A la vez, destacó que la universidad es privada.

“¿Recibía un muy buen sueldo en la Universidad San Sebastián? Sí, ¿pagaba los impuestos por ese muy buen sueldo? Sí, todos los meses”, comenzó diciendo la candidata.

Al ser consultada por las actividades docentes, mientras no estaba en Chile, Cubillos respondió que “esta izquierda progre de cartón, piensan que la mujer profesional -cuando un marido asume un cargo en el extranjero- tiene que dejarlo todo para seguir a su marido, eso es lo único que me faltaba escuchar de esta izquierda progre”.

En específico, comentó, se trató de “cursos de la universidad, derecho político, instituciones políticas, derechos fundamentales (…) con lista de espera que alumnos que querían estar en mi sección, siempre bien evaluada”. Según dijo, hizo clases desde 2020 hasta agosto de 2024.

Diputada Ossandón y USS

En conversación con Cooperativa, Ossandón sostuvo que “está absolutamente correcto poder hacer investigaciones sobre cómo se ocupan los recursos públicos, si se hace de buena manera o no, pero es una institución privada que tiene gratuidad… No sé si se pueden mezclar ambas cosas”.

Asegurando que “no es que sea un delito, pero el fiscal (Manuel) Guerra, la señora del fiscal nacional (María José Taladriz)… Cualquier persona que quedaba ahí como dando vueltas terminaba en la Universidad San Sebastián. Yo no estoy diciendo que (Cubillos) no tenga las capacidades para ser docente, pero efectivamente, la relación Chadwick-USS es potente y eso no se puede negar”.

“Si hay que hacer una fiscalización de cómo se están usando los recursos públicos, claramente (se debe hacer). Ahora, no tengo claro que sea un delito que se paguen sueldos de esa magnitud… Puede que tal vez no se vea bien, que no esté acorde a la realidad de todos los profesores de Chile, probablemente incluso a los mismos que trabajan en la USS, pero ese ya es un tema político-interno de la misma universidad, y si tiene consecuencias o no”, sentenció la parlamentaria.