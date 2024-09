Polémica por sueldo de Cubillos: exdirector del CPLT dice que "plata viene de familias y del Estado"

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial La exministra de Educación Marcela Cubillos ha causado indignación y polémica al revelarse que recibía un sueldo de $17 millones de pesos como docente en la Universidad San Sebastián. Cubillos se defendió argumentando la libertad de trabajo y que la política de remuneraciones la fijaba la universidad. En una entrevista con el abogado Francisco Leturia, éste expresó su sorpresa por el alto sueldo y la falta de transparencia en las universidades privadas, señalando que el dinero proviene de las familias, el Estado y la gratuidad. Criticó la falta de regulación que permite estos abusos y mencionó la presencia de políticos en las instituciones educativas. Leturia concluyó que existen maneras más efectivas de realizar chanchullos y calificó la situación como extraña y llamativa. Desarrollado por BioBioChile

Indignación y polémica ha generado esta semana el contrato que tenía la exministra de Educación Marcela Cubillos con la Universidad San Sebastián, en donde gozaba de un sueldo de $17 millones de pesos.

La candidata a alcaldesa por la comuna de Las Condes se defendió señalando que “en Chile hay libertad de trabajo, de contratación”. Asimismo, dijo que “la política de remuneraciones la fija la Universidad San Sebastián”.

Con respecto a esta controversia, en el “Podría Ser Peor” conversamos con el abogado Francisco Leturia, quien es exdirector del Consejo para la Transparencia (CPLT) y además confesó que fue alumno de Cubillos.

“Lo que más he hecho en mi vida es ser profesor universitario y nunca había visto, ni siquiera a niveles directivos, un sueldo de esta magnitud“, comenzó diciendo.

Luego, el abogado expresó que es increíble “pensar que podía alguien pasar piola con una cosa así, que no iba a generar envidia, que esto no iba a terminar en la prensa, que no iba a generar el escándalo”.

“Es muy difícil de justificar una cosa de esta naturaleza… es natural que genere una indignación brutal“, añadió el entrevistado.

“Se presta para mucho chanchullo”

Con respecto a lo que ocurre en las universidades privadas, el hombre señaló que generalmente “se presta para mucho chanchullo… aquí tenemos mucha plata, generalmente sin dueño porque son fundaciones, tenemos poco control y chipe libre para gastarlo”.

Luego, en relación a la justificación que ha surgido en torno a este tema, de que se trataría simplemente de una relación entre privados, Leturia indicó que en la institución mencionada, la “plata viene de las familias y del Estado, viene de los créditos con avales del Estado y viene ahora de la gratuidad”.

Posteriormente, el experto planteó que “en Chile hay 58 universidades y esto puede estar pasando en muchas otras partes… aquí tenemos un problema de mala regulación generalizada y que permite estas situaciones de abuso”.

El exdirector del Consejo para la Transparencia puntualizó que “hay mucho político metido en las universidades y se las arreglan para no modificar estas leyes”.

Finalmente, estableció que “si alguien quiere hacer un chanchullo, hay mil maneras más operativas de hacerlo… hay algo extraño y llamativo”.

Revisa la entrevista completa en el video de la nota: