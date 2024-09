El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, abordó la revelación del millonario sueldo que percibía Marcela Cubillos mientras trabajaba en la Universidad San Sebastián. Al respecto, señaló que “es literalmente un escándalo y un tipo de corrupción”.

Después de que El Mostrador diera cuenta que la exministra del gobierno de Sebastián Piñera recibía una remuneración de cerca de 17 millones de pesos, el timonel del Magisterio salió al paso, afirmando que “es un uso abusivo de recursos públicos por parte de esa institución (USS)”.E

“Es un tipo de corrupción legal, con la permisiva normativa que tenemos en Chile, pero aunque sea legal, corrupción en definitiva. Pagar 17 millones de pesos por una jornada parcial, en donde no se hace la actividad de docencia normal de un académico, donde no hay investigación, donde no hay publicaciones que lo respalden, es sencillamente un escándalo“, explicó Aguilar.

En ese sentido, alertó que lo que está haciendo la USS es “pagando carreras políticas con recursos públicos, porque es una universidad que se adscribió a la gratuidad, por lo tanto muchos de los aranceles de sus estudiantes los paga el Estado con fondos públicos”.

“Fondos que se le quitan a las verdaderas universidades, a las que de verdad investigan, que de verdad tienen cuerpos académicos dedicados a la docencia y a la labor académica”, agregó.

Así, el docente advirtió que “se va a intentar blanquear, se van a dar mil explicaciones, se va a inventar un cierto curriculum que no tiene la señora Cubillos y que no tienen otros políticos que se hacen pasar por académicos, que no lo son”.

Finalmente, mediante su cuenta de X, el representante del profesorado ironizó al respecto, invitando a la universidad en cuestión a contratarlo por la misma cantidad que a Cubillos.