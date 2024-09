En la Cámara de Diputadas y Diputados se discutió el proyecto de ley “No me llames”, que busca prohibir llamadas telefónicas publicitarias sin consentimiento del consumidor. El diputado Andrés Giordano recibió una llamada de Spam durante su intervención, destacando la molestia y la intrusión de estas llamadas no deseadas. El proyecto busca proteger los derechos de los consumidores, obligando a identificar el origen de los números y enfrentar el aumento del 94% de llamadas Spam en 2021. Giordano enfatizó la necesidad de multas altas para desincentivar a empresas de telecomunicaciones y bancos de realizar estas molestas llamadas.

Este martes, en la Cámara de Diputadas y Diputados se discutió el proyecto de ley “No me llames”, que busca prohibir llamadas telefónicas publicitarias de proveedores sin consentimiento del consumidor.

La iniciativa que fue presentada por Gonzalo Winter (FA), establecería normas sobre protección de los derechos de los consumidores, obligando incluso a señalar desde donde obtuvieron el número de quien recibe las llamadas.

En medio de su debate, el diputado Andrés Giordano recibió justamente una llamada de Spam que interrumpió su intervención, momento que fue captado por la transmisión de la sala.

Intervención de Giordano

En la discusión, el diputado del distrito 9 explicó el concepto de “llamada Spam”, sosteniendo que “son llamadas para ofrecernos diferentes productos, especialmente servicios telefónicos o de internet, que incluso cuando rechazamos, vuelven a insistir una y otra vez, sin importar el tono en que lo pidamos“.

Al respecto, Giordano advirtió que “más allá de la molestia, la duda que siempre aparece en nuestra cabeza es, ¿dónde obtuvieron mi número telefónico para contactarme? ¿por qué alguien que no me conoce, que no tiene mi consentimiento para llamarme lo hace?”.

Respuestas que se buscan responder con la tramitación de la ley, que se fundamenta en datos que reflejan el aumento de estas molestas llamadas.

“Las llamadas Spam aumentaron un 94% en 2021, a la vez que las solicitudes hacia el SERNAC por llamados molestos se duplicaron en el primer semestre de 2022, en relación al año anterior”, alertó el diputado.

En su explicación, el ringstone de una llamada interrumpió al legislador, ante lo que señaló: “Una llamada no deseada presidenta, no quiero que me quite una compañía de teléfonos la posibilidad de intervenir respecto de eso, porque precisamente el mercado que mayor cantidad de requerimientos presenta, es el de las telecomunicaciones. Principalmente las empresas Claro, Movistar, Entel, WOM y VTR”.

“Por ello, es importante que la multa sea lo suficientemente alta para inhibir a empresas como estas, o como los bancos que también son parte del ranking”, concluyó.

Revisa el momento aquí: