Ante no poder concretar negociaciones con el Gobierno, las federaciones de Confusam decidieron realizar un paro nacional de tres días, que comienza mañana martes 24, y continúa el 25 y 26 de septiembre.

El gremio que agrupa a los funcionarios y funcionarias de la salud municipalizada, dará comienzo a la protesta con una marcha por la Alameda en Santiago, con dirigentes y delegados de todo el país.

“El gran responsable de esta paralización es el Gobierno, con sus promesas incumplidas, que nos presiona así a manifestarnos como Confusam a nivel nacional”, afirma la presidenta del gremio, Gabriela Flores.

Los trabajadores señalan que esta decisión fue tomada por las federaciones que la componen en su Conferencia Nacional, realizada a fines de agosto en Olmué.

Razones tras el paro

Las razones del paro nacional de tres días se relacionan con el aumento a las agresiones a los funcionarios y falta de seguridad en los recintos de salud, la demora en el pago del incentivo al retiro y el mal funcionamiento de las plataformas tecnológicas de gestión en la atención primaria.

A esto, se suma la promesa del Gobierno de incluir la participación de los funcionarios en la reforma de salud y la universalización, lo que -dicen- no ha ocurrido.

“La reforma de salud se hace con las y los trabajadores y hasta el día de hoy no vemos que el Ministerio de Salud ni el Gobierno se haya acercado para trabajar en alguna propuesta”, señaló Flores.

“La Confusam viene pidiendo avanzar en estos temas desde hace meses. Hay reuniones, pero no hay avances concretos. Queremos respuestas, no migajas ni nuevos plazos. Somos la primera línea de la salud, sacrificamos nuestra salud y nuestra vida en nuestros trabajos, pero no vemos ese mismo compromiso con nosotros de parte del Gobierno”, agregó, en relación a repetidos actos de violencia en contra de funcionarios.

“También queremos expresar que este paro lo hacemos por los usuarios y usuarias de la Salud Primaria, que merecen una reforma de calidad y no migajas, así como también mejor financiamiento”, cerró.

La Confusam aseguró que, durante los días de paralización se mantendrán turnos éticos en los establecimientos de salud para entrega de leche, medicamentos y casos graves de los usuarios a nivel nacional.