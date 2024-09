El exministro de Hacienda, Ignacio Briones (EVO), abordó los nexos de Andrés Chadwick con el denominado caso Audio y la forma en que lo ha reaccionado su sector. En ese sentido, advirtió que “saltarse la fila nunca es correcto y eso es aquí y en cualquier otro caso”.

En conversación con T13 Radio, el economista hizo énfasis en una de las últimas revelaciones respecto a presuntas irregularidades de Chadwick mientras era ministro del Interior. En concreto, a la llamada que realizó a un comisionado de la CMF para hacer consultas por la suspensión que habían realizado a STF Capital, propiedad de los hermanos Sauer.

“Acá debiera ser bastante obvio que lo que se ha conocido que él hizo ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) no es correcto, punto. No le veo más complicación, ese tipo de intercesión, quien quiera que la haga, yo creo que no son quizás ilegales, pero no son correctas”, sentenció Briones.

“Saltarse la fila nunca es correcto y eso es así aquí y en cualquier otro caso”, agregó.

Futuro de Chile Vamos según Briones

En ese sentido, analizó la forma en que ha reaccionado el sector (Chile Vamos), sosteniendo que “el momento en el que está Chile es el momento de la centro-derecha de tener una mirada muy ambiciosa, de mucho futuro y esperanza, planteando con realismo y no con voluntarismo que somos capaces de dar vuelta el partido”.

Así, el Evópoli afirmó que la articulación y fortaleza de la derecha se complicó tras el fallecimiento del expresidente Piñera, pues a su juicio, “hacía que todos de alguna manera reposáramos en él. Confiábamos que siempre iba a haber una carta y una mirada de él”.

“Ahora en su ausencia hay que fortalecer el músculo. Hay que salir con una propuesta que la rompa con nuestras ideas muy sociales y económicas”, manifestó.

Finalmente, Briones concluyó que la clave en la derecha está “en una mirada a largo plazo, muy ambiciosa: marcar una ruta y transmitírsela al país en un sueño que pueda conectar y pueda generar una cierta tolerancia”.