Este martes, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) junto a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), entregaron los resultados del “Estudio de Seguridad Vial y consumo de alcohol y drogas”. Como conclusiones, destacó que los chilenos tienen una mayor conciencia al respecto, valorando positivamente las sanciones a quienes manejen bajo los efectos de estas sustancias.

El sondeo arrojó que un 50,3% de los encuestados considera al consumo de alcohol y el exceso de velocidad como los factores más influyentes en la sensación de inseguridad cuando se transita por las calles. A ello, le sigue la conducción bajo consumo de drogas (14,2%) y el uso inadecuado del celular (12,8%).

Impresión de las autoridades

Al respecto, el ministro de la cartera, Juan Carlos Muñoz, indicó que “conocer estos resultados es muy positivo pues si bien muestra avances, también evidencia que hay una tarea pendiente respecto generar cambios conductuales que promuevan la responsabilidad a la hora de movernos en calles y carreteras”.

Además, analizó los resultados en relación a las fiestas patrias, haciendo “un llamado al autocuidado, particularmente frente a la cantidad de días de celebración que se avecinan, porque pese a que hemos visto una mejora histórica a nivel de indicadores de siniestralidad, aún hay personas que deciden arriesgar su vida y la de otros, conduciendo después de consumir alcohol o drogas. Y, esto, es inaceptable”.

Por su parte, Luz Renata Infante, secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) expresó que “más allá de las multas y penas que puedan existir frente a la conducción tras consumo de alcohol o drogas, acá lo relevante debe estar puesto en la responsabilidad individual. Las y los conductores deben entender que la principal acción que nos puede ayudar de forma concreta a tener celebraciones realmente alegres, está puesta en ellos y ellas”.

Palabras compartidas por el prefecto de tránsito, carreteras y seguridad Vial de Carabineros, coronel Emilio Teixidor, quien señaló que “además de valorar este tipo de estudios, también es una oportunidad para reiterar el llamado a la conducción responsable, principalmente en las próximas celebraciones de Fiestas Patrias. No olvidar que durante las celebraciones patrias del año 2023 tuvimos que lamentar 1.100 siniestros viales que terminaron con 25 personas fallecidas. El 17,7% de los siniestros viales fueron asociados al consumo de alcohol y/o drogas”.

El estudio en detalle

En cuanto a acciones vinculadas a la conducción, 3 de cada 4 encuestados (75,7%) manifestó estar en desacuerdo con conductas como esperar un tiempo antes de manejar (previo a haber bebido alcohol), conducir sin problemas tras consumir una copa, haber consumido alguna droga, o bien, no tener alteraciones de capacidad para conducir tras beber alcohol.

Por otro lado, 9 de cada 10 consultados (90,3%) afirmaron que es “muy importante” tener normas que castigan la conducción bajo efectos de drogas o alcohol. Y de estos, 68,8% sostuvo que éstas son suficientemente restrictivas o muy restrictivas y sólo un 27,3% las ve poco restrictivas.

Otro dato relevante es que un 12% de los encuestados reconoció haber consumido alcohol o drogas, previo a manejar (1 de cada 10 encuestados), siendo en su mayoría, hombres (67,6%). Vale decir, se mantiene, marginalmente hablando, acciones no sólo prohibidas por ley, sino también, factores de riesgos que pueden terminar en siniestros.

A la hora de analizar según segmentos etarios, un 56,1% se encuentra entre los 30 a los 44 años, seguido de aquellos entre 18 a 29 y de 45 a 59. Ambos grupos, representando un 18%, cada uno.

Respecto a presenciar conductas riesgosas en otros conductores, un 58,2% declaró conocer a algún conocido que ha manejado “pocas veces” bajo los efectos del alcohol o drogas.

Finalmente, también, se observa un porcentaje importante de personas que alertan sobre los riesgos de conducir si se consume alcohol (47,2%). Este punto, en tanto, baja, cuando se trata de drogas (32,5%).

10 años de Ley Emilia

Otro apartado que consideró el estudio, es que a una década de la Ley Emilia, un 55,3% de los encuestados ha visto un cambio de actitud a la hora de manejar, ya sea de forma directa, o bien, en sus entornos.

Ahora bien, respecto a la mirada personal, un 40,3% de los consultados indicó que ya no consume alcohol antes de conducir, mientras que un 15,2%, no consume drogas. A nivel familiar, en tanto, un 45,4% declaró que familiares cercanos ya no consumen alcohol si deben manejar, y un 20,2% respecto al consumo de drogas.

Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, indicó que aunque “falta por avanzar en materia de prevención, fiscalización y respuesta tras el siniestro, creemos que durante estos años se ha realizado un trabajo mancomunado entre las diversas organizaciones civiles y la agencia estatal, abriendo también la responsabilidad en la problemática vial del mundo privado. Esperamos seguir trabajando conjuntamente, buscando construir una sociedad más responsable”.

La investigación se realizó de manera online, encuestándose a 1.522 personas mayores de 18 años de todo el país -entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre- siendo estratificado por conglomerados, con asignación de tamaños de muestra proporcional a nivel de macrozona (Norte, Centro, RM y Sur), por género, rangos de edad y GSE.

Revisa el resumen del estudio a continuación: