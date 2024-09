Ministro Muñoz explica medidas de prevención y expresa preocupación por retorno tras fiestas patrias

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias, se esperan más de 2 millones de viajes durante el 18 de septiembre XL en Chile, generando preocupación por la movilidad en el país. El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, insta a evitar la concentración de viajes, especialmente en el retorno el 22 de septiembre, para no sobrecargar el sistema de transporte nacional. Advierte sobre el aumento del consumo de alcohol y la relajación en medidas de seguridad vial, enfatizando la incompatibilidad de alcohol y conducción, los límites de velocidad, el uso del celular al conducir, el uso del cinturón de seguridad, entre otros. Asimismo, destaca la importancia de la fiscalización y la responsabilidad ciudadana para prevenir accidentes. Desarrollado por BioBioChile

A diez días de que algunos chilenos comiencen sus celebraciones por fiestas patrias, por lo tanto, que se desplacen desde sus residencias hasta otras regiones. De hecho, se espera que durante este 18 de septiembre XL se registran más de 2 millones de viajes.

Frente a este escenario, en el Expreso Bío Bío nos comunicamos con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, quien explicó que “vamos a tener una gran movilidad, desde este viernes previo al 19 hasta el domingo 22 (…) Para eso es clave poder disponer de que, ojalá, las personan no se concentren demasiado los viajes en el mismo momento”.

Asimismo, sostuvo que “me preocupa especialmente el retorno, porque la salida yo creo que va a estar distribuida (…) Pero, el retorno es posible que se concentre en el día 22”.

“Vamos a tener un sistema de transporte nacional que va a ser difícil que pueda hacer frente a muchos viajes simultáneos. Entonces, el llamado es múltiple, por un lado, a tratar de evitar el día 22, sobre todo en la tarde”.

Además, el secretario de Estado señaló que “la importancia de estar siempre atento en la vía, que las bermas son espacios para que circulen vehículos de emergencia, para los vehículos que se tienen que detener, y no son espacios por los cuales los vehículos tienen que seguir transitando, porque se producen situaciones muy inseguras, además de extraordinariamente injustas, es como saltarse la fila”.

Por otra parte, ante este tipo de festividades aumenta el consumo de alcohol y hay quienes se relajan respecto a las medidas de seguridad y prevención.

Ante ello, el ministro Muñoz planteó algunos puntos a los que los conductores deben estar atentos y hacerse responsables para que se cumplan.

“Alcohol y conducción son totalmente incompatibles”, “los límites de velocidad”, “la conducción no atenta”, es decir, “la conducción no es compatible con llevar un celular en las manos”, entre otras cosas; “temas asociados al cinturón de seguridad, tanto de uno como de los niños”. Al incumplir cada una de estas reglas, se podría poner en riesgo la vida, no sólo la de uno, sino que la de terceros.

También, el jefe de la cartera de Transportes y Telecomunicaciones explicó que “no podemos descansar en la fiscalización. No tenemos que salir a no tomar porque nos van a fiscalizar”. En ese sentido, apunta a la responsabilidad que deben tener los ciudadanos para no llevar a cabo acciones que pueden ponerlos en riesgo, tanto a ellos como a su entorno.

“Nosotros vamos a seguir fiscalizando. Tenemos una capacidad, en conjunto con Carabineros, que es limitada. Vamos a estar sistemáticamente en los terminales de buses, en las fondas, fiscalizando alcohol, la documentación, las revisiones técnicas, que los vehículos estén en buenas condiciones”, agregó.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.