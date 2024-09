Parlamentarios quitan piso a fuerza de tarea propuesta por la UDI para concretar 30 mil expulsiones

VER RESUMEN Resumen automático generado con Inteligencia Artificial Diputados de la UDI, Henry Leal y Jorge Alessandri, solicitaron al Presidente Gabriel Boric la creación de una fuerza de tarea para ejecutar las 30 mil órdenes de expulsión de migrantes en Chile, propuesta que fue criticada por parlamentarios de oficialismo y oposición. Argumentaron la necesidad de una unidad especial dentro de la PDI para localizar y deportar a los extranjeros con órdenes vigentes, citando la falta de planificación gubernamental. En contraste, legisladores como Andrés Joaunnet y Raúl Leiva consideraron la propuesta inviable, planteando alternativas como la policía militar de fronteras y otorgar facultades a la PDI para allanamientos. La iniciativa surge tras la revelación de la ministra del Interior, Carolina Tohá, sobre las numerosas órdenes de expulsión pendientes en el país. Desarrollado por BioBioChile

Los diputados de la UDI, Henry Leal y Jorge Alessandri, le entregaron una carta al Presidente Gabriel Boric, en la que solicitan la creación de una fuerza de tarea para ejecutar las 30 mil órdenes de expulsión de migrantes que se encuentran pendientes. Sin embargo, parlamentarios de oficialismo y de la propia oposición le quitaron piso a la iniciativa.

En la misiva, los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana señalan que es “absolutamente pertinente crear, al interior de la PDI”, y en la que podría colaborar Carabineros, “una unidad que se dedique en forma exclusiva a dar con el paradero de los extranjeros con órdenes de expulsión vigente”, con el objetivo de detenerlos y deportarlos.

Asimismo, los personeros de la UDI señalaron que esta normativa respondería a la falta de “planificación” por parte de La Moneda.

“No vemos una planificación, no vemos metas, no vemos plazos concretos, y no vemos una fuerza de tarea. Entonces, le vamos a pedir al presidente algo concreto: que hagan la pega”, dijo Alessandri.

En tanto, Leal agregó que “ese es un mandato que tiene que tener todo gobierno. Por lo tanto, aquí hay que dar una señal clara al país y también a los indocumentados: Que a chile no se puede entrar por la ventana”.

Oficialismo y oposición quitan piso a fuerza de tarea de la UDI

Sin embargo, fueron diversos los parlamentarios que se mostraron en contra de esta iniciativa. Por ejemplo, el diputado de Amarillos, Andrés Joaunnet, de la misma instancia legislativa, señaló que “es una cuestión muy difícil de ejecutar”.

En la misma línea, explicó que la muchas de las órdenes pendientes de expulsión “son de venezolanos, no tenemos relaciones con Venezuela, no recibe aviones. Más que nada, esto son declaraciones”

“Entonces, vamos a cuestiones concretas. Vamos a tener la policía militar de fronteras, que la hemos planteado hace dos años, es un proyecto que está ingresado”, continuó.

En la misma línea, el diputado socialista, Raúl Leiva, también de la comisión de Seguridad Ciudadana, explicó que si la fuerza de tarea propuesta por la UDI “pretende ejecutar 30 mil órdenes de expulsión, el relato se mata así mismo. Es prácticamente imposible”.

“Es fundamental, entregar las facultades necesarias para ejecutar esas expulsiones a la Policía de Investigaciones, en donde se le entrega la facultad de allanar, de ingresar a domicilios, con el fin de retener o aprehender a estos sujetos que van a ser objeto de expulsión”, siguió.

Cabe mencionar que la iniciativa de la UDI se enmarca en la información entregada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados, el jueves pasado.

En la instancia, la autoridad aseguró que existen 30 mil extranjeros cuyas órdenes de expulsión se encuentran pendientes, pese a que, en la mayoría de los casos, los decretos de deportación se cursaron hace más de 5 años.