El senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, se refirió a los chats del abogado Luis Hermosilla, que se han sido revelando en el caso Audio y que involucran a distintas figuras públicas.

Recordemos que el hermano y abogado de Luis, Juan Pablo Hermosilla, dijo que se tiene abrir entero el celular y “veamos qué fiscales y ministros le pedían favores a Luis Hermosilla”.

En esta línea, Galilea, en conversación con Radio Agricultura, dijo que “esto se ha ido transformando desde una investigación absolutamente justificada y sensata, como es la que llevó a Hermosilla, a la situación en que está, a una cuestión totalmente insensata. Cualquiera que haya tenido algún diálogo o WhatsApp, o cualquier cosa con Hermosilla, pasa a estar bajo sospecha. Eso evidentemente que no es lógico, no es sensato y no es conducente a nada”.

“Aquí las investigaciones tienen que estar enfocadas a donde corresponden, el Ministerio Público tiene que tener muchísimo cuidado. Esto no se trata de que cada teléfono y cada persona se convierta en un libro abierto, porque tampoco es lógico ni permitido. Aquí va a ver que empezar a separar el trigo de la paja, porque realmente esto va a terminar perjudicando la investigación que corresponde hacer”, manifestó el senador.

A juicio del legislador, “se empieza a confundir todo, ya nadie entiende nada, empiezan las amenazas. Uno empieza a decir como ciudadano ‘¿De qué se trata todo esto? ¿Qué significa que el abogado de Hermosilla amenace a ministros, hasta al Presidente?”.

“Si el hermano de Luis Hermosilla tiene antecedentes de otros delitos, que los dé a conocer, pero no se trata de estar tirando a la bandada“, aseguró.

Recalcando que “el hecho de que alguna persona haya contratado a Hermosilla de abogado, o que haya sido amigo, o que hayan conversado de cualquier cosa con Hermosilla, no significa nada. Eso vale para cualquier persona. Acá lo que sé y la razón por la que Hermosilla está en prisión preventiva, es por eventuales delitos de soborno”.

“Cacería de brujas”

“Desde el Presidente de la República para abajo se han equivocado en empezar a celebrar y festinar sobre una causa que debe estar radicada estrictamente en los juzgados, en los trabajos, ojalá lejos de las cámaras y silencioso por parte del Ministerio Público”, sostuvo Galilea.

“Si no, esto se transforma en una especie de cacería de brujas, donde cualquier persona que haya tenido cualquier tipo de contacto con Hermosilla pasa a ser sospechoso. Eso no le hace bien, ni a la investigación, ni a la justicia, ni al ambiente de este país”, añadió el parlamentario.

Por otro lado, el senador se refirió a los dichos del presidente Gabriel Boric cuando dijo que “acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla”.

“Lo único que le corresponde al Presidente de la República, y a mí como senador, es generar las condiciones para que la justicia pueda funcionar correctamente”, precisó Galilea.

Fustigando que “las autoridades, como el Presidente, los ministros, los senadores, debemos intentar que eso sea lo que ocurra. Esto vale para el caso Jadue, el caso Hermosilla, para el que sea, esa es la manera de intentar hacer bien las cosas en el país“.

Chats de Hermosilla

Según el senador RN, “el tema se empieza a dibujar, no sé si interesadamente o no. Una causa que era de sobornos y cohechos, empieza a tomar ribetes políticos, con amenazas a ministros. Empieza una cuestión rara de que cualquier persona que tuvo algún tipo de relación con Hermosilla pasa a ser sospechoso de algo”.

“Eso es injusto para cualquier persona que tuvo contacto con él, y también es injusto para Hermosilla. Finalmente, desvía la atención de lo único que sabemos que eventualmente Hermosilla puede llegar a ser responsable, que es un delito“, indicó el líder de Renovación Nacional.

Por último, para Galilea “nadie tiene derecho a ver esos mensajes más que el Ministerio Público, siempre y cuando tenga una orden judicial para eso. Ya es una pésima señal que se estén dando a conocer diálogos que no tienen nada que ver con la causa que se está investigando. Cuando las cosas se hacen mal termina afectando la credibilidad para todas las personas, sea conocido o desconocido, pobre o rico, sea como sea”.