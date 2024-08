Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

En el Comité Parlamentario de la Cámara de Diputadas y Diputados, no hubo unanimidad para votar proyectos de retiros de fondos de pensiones la próxima semana, con Renovación Nacional, la UDI y el Frente Amplio oponiéndose. Se argumenta que el informe de la comisión de Constitución no está terminado y que la iniciativa no es urgente. Se plantea un posible cálculo parlamentario para discutir el tema el próximo año, cerca de las elecciones de 2025. Si el proyecto es rechazado en septiembre u octubre, podría reabrirse justo antes de las elecciones. Los parlamentarios expresan opiniones divididas, con algunos abogando por resolver rápidamente la incertidumbre ciudadana y otros considerando que el proyecto debería archivarse por el momento.