Esta tarde, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, conversó con Radio Bío Bío en Puerto Montt abordando críticas por su viaje a Chiloé, donde desde el oficialismo la tacharon de "inconsecuente" tras criticar actividades públicas de Michelle Bachelet. Matthei respondió diciendo que "no entienden nada" y que no tienen motivos de quejarse. Ante la posibilidad de que Contraloría revise su situación, afirmó que no encontrarán nada, siendo cuidadosa con sus acciones. Respecto a las elecciones presidenciales de 2025, cree que los chilenos no están interesados aún. Además, apuntó contra el Frente Amplio por no tener nuevas figuras, ironizando sobre el temor a Bachelet.