La diputada Carmen Hertz del Partido Comunista se pronunció sobre la situación en Venezuela tras las elecciones presidenciales, destacando la importancia de que el gobierno venezolano entregue las actas para verificar los resultados. Criticó la postura de Estados Unidos y mencionó las consecuencias del bloqueo y las sanciones unilaterales contra Venezuela. Ante las acusaciones de fraude electoral, Hertz mencionó la obligación del gobierno venezolano de entregar los registros y defendió al PC de los ataques, destacando su carácter democrático. Respecto a la relación con La Moneda, afirmó que los comunistas forman parte de una alianza política y que las incomodidades deben ser conversadas en ese contexto, no como un club de amigos.

Desde el Partido Comunista (PC), la diputada Carmen Hertz se refirió a la situación en Venezuela, tras las elecciones presidenciales, y a las “incomodidades” que se han originado en el oficialismo.

Fue en conversación con CNN Chile que la parlamentaria oficialista dijo que sigue confiando en que “el gobierno venezolano, a través del Consejo Nacional Electoral, entregue las actas para dar verosimilitud y verificar los resultados. Es lo que ha pedido, entre otros, nuestro Presidente”.

Agregando que “me llama la atención que Venezuela hoy pasó a ser lo más importante del mundo. Estados Unidos encabeza la oposición al gobierno de Venezuela y, sin embargo, está armando a quien está provocando un genocidio en vivo y directo”.

“Se olvida y no se menciona el bloqueo y las sanciones unilaterales de las que ha sido víctima Venezuela, que han acarreado la miseria de ese país y los millones de venezolanos que han sido desplazados”, complementó.

Partido Comunista, oficialismo y gobierno

En cuanto a la desconfianza y acusaciones de fraude electoral tras el triunfo de Nicolás Maduro, Hertz comentó que “el gobierno venezolano está obligado a entregar esos registros porque está saliendo a la calle no sólo la oposición, el chavismo también está colapsando calles en Caracas”.

Respecto a los cuestionamientos al PC, la autoridad dijo -al mismo medio antes citado- “no me voy a hacer cargo de estos ataques completamente desatados contra el Partido Comunista”.

“Nosotros no tenemos que darle pruebas a nadie del carácter democrático de nuestro partido. Nosotros nunca hemos participado de Golpe de Estado, de ningún tipo”, agregó.

Finalmente, al ser consultada en qué postura queda la relación del Partido Comunista con La Moneda, Hertz respondió que “la misma de siempre. Los comunistas somos parte de una alianza que va tras un programa presidencial”.

“Por lo tanto, cuando algunos personeros, autodenominado democráticos, cuestionan al PC y dicen que no pueden convivir, yo he respondido que las alianzas políticas no es un club de amigos”, añadió.

“Le respondo especialmente al senador Lagos Weber: Él no está en un club de amigos, está en una alianza política asi que las incomodidades tendrá que conversarla con su psiquiatra. En una alianza política los temas son otros”, indicó la parlamentaria oficialista.