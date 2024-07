Pese a los intentos de presentar un único candidato para la elección de gobernadores regionales, este lunes la Democracia Cristiana inscribió su propio pacto ante el Servel: “Por un Chile Mejor”.

De esta manera, la colectividad democratacristiana llevará a sus propios candidatos, al igual que para los consejeros regionales (cores). Recordemos que el plazo de inscripción de candidaturas termina este lunes.

Cabe mencionar que, pese a lo anterior, la DC mantiene sus candidaturas a las alcaldías dentro del pacto oficialista denominado “Contigo Chile Mejor”.

DC inscribe su propio pacto para gobernadores y cores

Según explicó el presidente de la Democracia Cristiana, diputado Alberto Undurraga, la decisión responde al “propósito de presentarle a las regiones buenos candidatos”.

“Hemos seleccionado a nuestros candidatos en distintos lugares. Esperamos presentar más de 200 candidatos a consejeros regionales”, agregó el timonel de la DC.

Respecto a ese último cargo, Undurraga dijo que “en aquellas regiones donde hay liderazgos consolidados, todavía hay espacio para que haya candidatura única”.

“Y en aquellos lugares donde los liderazgos no están consolidados y hay disputa de liderazgo, podamos resolver en primera vuelta para construir la unidad en segunda vuelta”, complementó el parlamentario.

Nuestro Presidente y Secretaria Nacional @aundurragav @akraussvalle formalizaron el pacto DC + independientes para gobiernos y consejos regionales “Por un Chile Mejor”#LaDCporChile pic.twitter.com/IMkJKoJDJx — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) July 29, 2024

Por su parte, el Partido Comunista (PC) -junto al Frente Amplio (FA), Acción Humanista (AH), Partido Socialista (PS) y Partido Por la Democracia (PPD)- inscribieron el pacto “Por Chile y sus regiones”.

Sobre los pactos, Undurraga dijo que “las normas no pueden ir contra el sentido común. Cuando hay regiones donde los liderazgos, están en una legítima disputa, me parece que la primera vuelta es el camino para resolver la unidad de la segunda vuelta. Y en aquellas regiones donde los liderazgos están consolidados, no es necesario que haya esa disputa”.

Buscando la reelección, la Democracia Cristiana irá con candidato único a la Gobernación Regional de Arica y también de El Maule. En la región de Los Lagos, también llevarán un único nombre.