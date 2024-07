El secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, destacó la figura del ministro de Hacienda, Mario Marcel, como un eventual candidato presidencial.

Recordemos que en noviembre de 2025 se realizarán las próximas elecciones presidenciales, por lo que ya se empiezan a barajar cartas en el oficialismo.

Por ahora, los nombres que aparecen como posibles opciones son la expresidenta Michelle Bachelet y la ministra Carolina Tohá, además del gobernador Claudio Orrego, quienes son permanentemente mencionados en las últimas encuestas de opinión.

No obstante, este lunes el secretario general del PS, Camilo Escalona, puso también sobre la mesa el nombre de Mario Marcel, quien también ha sonado, aunque con menos fuerza.

Cabe destacar que si bien el jefe de la billetera fiscal es independiente, militó por algunos años en el Partido Socialista. De hecho, aún mantiene estrechos vínculos con la colectividad que preside Paulina Vodanovic.

Al respecto, Camilo Escalona, enfatizó en el trabajo que debe hacer la coalición para potenciar una figura que les permita dar continuidad al proyecto político.

“Tenemos que conversar sobre un programa de gobierno, para que la figura que nos represente tenga una base que nos una. Una base común que nos agrupe efectivamente como conjunto”, aseguró en entrevista con Pauta.

En ese sentido, descartó a la expresidenta Michelle Bachelet, pese a los elogios del Partido Comunista, y a su expectante posición en los últimos sondeos.

“Yo no me voy a adelantar a la discusión de las personas ni otras cosas porque yo he señalado el nombre de Mario Marcel, pero no he tenido acogida”, señaló Escalona.

“La persona que da más seguridad de conocer el Estado y de dirigirlo por los próximos cuatro años es Mario Marcel”, sentenció.

En esa línea, el dirigente socialista resaltó que “Marcel manejó la economía como llegó a este gobierno del año 2022. Yo creo que ha sido una promesa y eso no se ha reconocido”.

“Tal vez el país lo reconozca en los próximos meses y bien, Mario Marcel es la persona indicada como yo lo veo”, concluyó.