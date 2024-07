Este miércoles se ingresó al Congreso un proyecto de ley que introduce la figura legal del “testamento vital”, el que permitirá manifestar la voluntad en caso de enfermedad terminal y disponer la donación de órganos.

La iniciativa que lidera el senador Huenchumilla busca “respetar la autonomía del paciente y su derecho de autodeterminación; incluso en situaciones donde el mismo esté privado de la posibilidad de tomar estas decisiones, afectado por incapacidad física o mental”.

En específico, el proyecto haría una modificación a la Ley 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con toda acción vinculada a su atención de salud.

Contenido y fundamento

El parlamentario explicó que su proyecto crearía un denominado “documento de voluntades anticipadas”, el que busca “permitir la legalidad de documentos donde las personas expresen sus deseos sobre los tratamientos médicos y cuidados de salud que deseen recibir, o no recibir, en el caso que por una enfermedad terminal no sean capaces de tomar decisiones por sí mismas”.

“Asimismo, yo planteo que en este documento también las personas puedan especificar el destino de sus órganos, definir en él si quieren ser donantes”, detalló el legislador

De aprobarse esta reforma legal, “se garantizará que las decisiones médicas que se tomen en un futuro, respecto de una persona, respeten sus preferencias; y se podrá aliviar en la práctica la carga emocional y ética que puede pesar en familiares y profesionales de la salud, en caso de situaciones terminales o incapacidades muy severas”, indicó el senador.

Huenchumilla explicó que su proyecto busca “consagrar la posibilidad de limitar del esfuerzo terapéutico, con miras a evitar lo que se ha denominado ‘encarnizamiento u obstinación terapéutica’, necesidad que es un consenso bioético general porque, en dicho proceso, la vida de un paciente terminal puede sufrir franco deterioro”.

En la iniciativa de ley, el autor enumeró diversos procedimientos que se verán afectados, como la “reanimación cardiopulmonar, la ventilación mecánica, la alimentación o hidratación artificial y los tratamientos paliativos del dolor”.

La designación de un representante tomador de decisiones, consideraciones espirituales o religiosas, o la posibilidad de retracto y modificación de lo dispuesto, también es parte del proyecto.

¿Qué dice el proyecto?

En concreto, el texto dicta: “La persona podrá manifestar anticipadamente su voluntad de someterse a cualquier procedimiento o tratamiento vinculado a su atención de salud (…) dicha manifestación de voluntad deberá expresarse por escrito ante un ministro de fe, o de manera indubitada, respecto de la voluntad del declarante al ingresar a un establecimiento de salud”.

Además, detalla que para que el manifiesto cobre efecto, se deben cumplir dos requisitos. Primero, “tener un estado de salud terminal”, y segundo, “encontrarse con incapacidad de manifestar su voluntad, no siendo posible obtenerla de su representante legal, por no existir o por no ser habido”.

Finalmente, la iniciativa incorpora la posibilidad de que “en esta declaración también se podrá expresar la voluntad de donar órganos de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.451”.