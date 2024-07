Unos 80 mil alumnos que cursan la Enseñanza Media bajo la modalidad de educación para adultos aún no cuentan con el material pedagógico, según reconoció el Ministerio de Educación (Mineduc).

Se trata de una nueva polémica que enfrenta el sistema educacional chileno, que se suma a la demora en la entrega de útiles escolares por parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Según la respuesta a un oficio enviado por los diputados de la UDI, Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, explicó la demora en la entrega del material pedagógico.

De acuerdo al documento, al que tuvo acceso BioBioChile, se precisa que serían alrededor de 80 mil alumnos de educación media en modalidad de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), quienes no recibirán textos escolares, sino que les proporcionarán guías de aprendizaje.

Lo anterior, tras argumentar que “es necesario contar con material actualizado a las priorizaciones curriculares definidas por la Unidad de Currículum y Evaluación y refrendadas por el Consejo Nacional de Educación”.

“Los textos de educación media para la modalidad regular no están actualizados, son del año 2012, la decisión se fundamentó en una consulta previa a directivos de establecimientos sobre uso y disponibilidad de textos distribuidos en años anteriores”, sentencian desde el Mineduc.

Consultados por las razones de lo sucedido, desde la cartera encabezada por el ministro Nicolás Cataldo explicaron que se gestionó una licitación pública a partir de mayo del año 2023, la cual finalizó con los respectivos contratos de prestación de servicios en enero de 2024.

“Por lo tanto, finalizada la elaboración de las guías de aprendizaje, estas deben ser editados, diseñadas, diagramadas para que puedan ser impresas, mecanizadas y entregadas a cada establecimiento que lo requiera”, añaden.

“Los plazos asociados a cada uno de estos procesos son los que dificultaron la disponibilidad de estas nuevas guías durante el primer semestre del 2024, por lo que serán entregadas durante este segundo semestre”, se indica en el oficio.

Sobre los costos, estos aún no están definidos, dado que se está realizando el proceso de producción de materiales, se asimila a los valores del material para los estudiantes de educación media, que alcanzó los 589 millones de pesos.

De todas maneras, desde el Mineduc aseguran que como una forma de asegurar que todos los alumnos tengan acceso al material dispuesto en formato digital, considerando que muchos no cuentan con dispositivos electrónicos, o bien, que no saben cómo utilizarlos, se dijo que las guías de aprendizaje estarán disponibles en formato impreso en todos los establecimientos públicos y particular subvencionados durante el segundo semestre del año.

“Los textos solo son apoyos al proceso educativo y no definen los contenidos a abordar en el aula”, concluye la autoridad.

Diputados UDI critican demora en entrega de material pedagógico para alumnos de educación para adultos

Al respecto, los parlamentarios gremialistas Sergio Bobadilla y Eduardo Cornejo criticaron duramente la demora en la entrega del material pedagógico.

“Es absolutamente inaceptable que el Gobierno siga incumpliendo con sus funciones y deberes. No solo registran un retraso en la entrega de los útiles escolares a más de dos millones de estudiantes vulnerables, afectando gravemente su aprendizaje, sino que también vemos que no han proporcionado las guías ni el material de apoyo comprometido a los miles de alumnos que están en la modalidad de educación adulta”, criticó el diputado Sergio Bobadilla.

“Los paladines de la educación pública y de calidad, los que forjaron su carrera política a través de los movimientos estudiantiles, hoy están hipotecando -lentamente- el desarrollo y futuro de toda una generación de estudiantes, como también de quienes legítimamente desean completar su enseñanza básica y/o media”, agregó.

Por su parte, el diputado Eduardo Cornejo, acusó que “el Ministerio de Educación no solo está afectando el desarrollo de miles de jóvenes y adultos al suspenderles la entrega de los textos escolares, sino que además, habiendo transcurrido ya el primer semestre escolar, a la fecha no han sido capaces de brindarles las guías que comprometieron en subsidio”.

“La educación pública está atravesando por una grave crisis en nuestro país, con miles de niños fuera del sistema escolar, problemas para acceder a matrículas, episodios de violencia constantes y una inasistencia grave en más de medio millón de estudiantes, por lo que cualquier retraso que mantenga el Ministerio de Educación viene a contribuir aún más de profundizar esa crisis”, fustigó.

Revisa el oficio a continuación: