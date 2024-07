El diputado del Partido Socialista (PS), Jaime Naranjo, expresó duras críticas hacia el Partido Comunista (PC) producto de las declaraciones tras el procedimiento policial realizado en Villa Francia, Estación Central. Según Naranjo, el PC debe decidir si apoya al Gobierno o se distancia de él.

La controversia surgió después de que miembros del PC calificaran de “montaje” el operativo conjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur y Carabineros, llevado a cabo la semana pasada, relacionado con la colocación de explosivos en la Región Metropolitana.

Durante el operativo, se detuvo a 14 personas presuntamente implicadas en una red de artefactos explosivos y violaciones a la Ley de Armas; además de decomisar un arsenal considerable.

Jaime Naranjo fue claro en su postura durante un punto de prensa en el Congreso, donde manifestó que el PC debe tomar una decisión respecto a su postura frente al Gobierno.

“El Partido Comunista debe tomar una decisión, o se ordena detrás del Gobierno, o claramente expresa que ya no se siente representado”, afirmó.

El diputado subrayó que el PC no puede mantenerse en una posición ambigua. “No se puede estar en esta permanente situación de que un momento está dentro del Gobierno y otras veces expresa posiciones como si no formara parte del Gobierno”, recalcó Naranjo.

Naranjo reconoce con matices derecho del PC a discrepar

En sus declaraciones, Naranjo también reconoció el derecho del PC a expresar sus discrepancias, pero insistió en la necesidad de definir su posición.

“El Partido Comunista tiene el legítimo derecho a expresar sus discrepancias, pero creo que en algún momento llega la hora en que uno se alinea con el Gobierno o claramente expresa su posición de que se siente lejano al Gobierno y toma el camino de separarse”, sostuvo.

Además, el diputado del PS destacó que la actual confrontación entre el Gobierno y el PC es perjudicial para las fuerzas de izquierda. “Estamos en una permanente confrontación entre el Gobierno y las decisiones y posiciones que toma el Partido Comunista, que no le hacen bien al Gobierno, no le hacen bien a las fuerzas de izquierda”, señaló.

Finalmente, Naranjo enfatizó la necesidad de que el PC defina su postura para evitar situaciones ambiguas que puedan afectar al Gobierno.

