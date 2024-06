Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Celis y Andrés Longton, solicitaron al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, la destitución del director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Christian Little, tras los cuestionamientos por la gestión del incendio del 2 de febrero en la región de Valparaíso, que dejó 123 fallecidos y más de 6 mil viviendas destruidas en Quilpué, Viña del Mar, Limache y Villa Alemana. Denuncias del Sindicato Nacional de Profesionales de Conaf apuntan a Little, incluyendo irregularidades en la contratación de asesores vinculados a un partido político, lo que fue calificado como una "caja pagadora de favores". Además, se señala la edición de la bitácora del incendio y la falta de reacción oportuna ante las advertencias. Los parlamentarios destacan que la actuación del director no estuvo a la altura y consideran imperativa su pronta remoción.