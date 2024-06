El senador Independiente, Karim Bianchi, fue claro en señalar que el aumento de los valores de la luz es “un robo”. Así también recalcó que “se nos prometió un congelamiento y resultó un crédito para las compañías que dejaron de percibir US$ 2800 millones y nos están cobrando US$ 6000 millones, además de un aumento inflacionario”.

En esa línea, el parlamentario por Magallanes sostuvo que dado el fuerte aumento que va a existir en las cuentas de la luz, “yo espero que se trate de un error y no de un robo”.

Para Bianchi, el Gobierno está siendo “cómplice con las empresas eléctricas”.

“Yo siendo diputado recuerdo bien cómo se tramitó esta ley, era un congelamiento de la tarifa, no un crédito para las empresas de electricidad, que perdieron cerca de 2.800 millones de dólares y hoy día se le está cobrando a la gente 6.000 millones de dólares de lo que dejaron de percibir”, sostuvo el legislador.

Por ello, el senador independiente indicó que “el ministro debe aclarar bien las cifras. Acá hay un aumento que no corresponde, que no fue el que se determinó en la tramitación legal y que se está abusando de la necesidad y además lo van a pagar todos los chilenos junto con el efecto inflacionario que todo esto va a tener”.

“Esto es un abuso que no corresponde. Acá hay que aclarar las cuentas de las tarifas eléctricas, porque no permitiremos que los chilenos paguen por algo que no corresponde”, sentenció el senador Bianchi.

Cabe mencionar que parlamentarios de oposición evalúan una interpelación o, incluso, una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow, por el alza de precios que experimentarán las tarifas eléctricas desde el 1 de julio.