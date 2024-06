El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, confirmó la permanencia del embajador de Chile en España, Javier Velasco (CS), a pesar de la polémica suscitada por sus declaraciones sobre posibles relaciones de defensa con España en detrimento de Israel. A pesar de las críticas recibidas, tanto de oposición como del oficialismo, Van Klaveren decidió respaldar a Velasco, señalando que su gestión ha sido positiva y que no se han presentado quejas. El canciller aclaró que Velasco no fue sancionado, sino que recibió una observación de carácter político tras la controversia generada por sus comentarios.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, dio por cerrada la nueva polémica que involucró al embajador de Chile en España, Javier Velasco (CS), quien fue ratificado por La Moneda.

Recordemos que el representante diplomático se vio envuelto en una polémica tras sugerir en Madrid que, debido al debilitamiento de las relaciones con Israel por el conflicto en Gaza, Chile podría considerar a España como un nuevo socio en el sector de defensa.

Si bien Velasco recibió una llamada de atención de parte del canciller, finalmente Van Klaveren decidió mantenerlo en su puesto en Madrid, pese a las críticas, tanto de oposición, como desde el propio oficialismo, apuntando a su amistad con el presidente Gabriel Boric.

Al respecto, el jefe de la diplomacia chilena aseveró que “nosotros no hacemos distinciones entre embajadores que son amigos del Presidente y los que no lo son”.

En ese sentido, sostuvo que “la evaluación que se hace de la gestión que se hace es general, el estado de la relación con España es muy positivo, nosotros estamos en contacto permanente con colegas españoles, sabemos de las actividades que él realiza allá y la verdad es que no hay quejas al respecto”.

“Es una evaluación que tiene que ser favorable, más allá de este comentario innecesario que hizo y que generó toda una polémica que además consideramos totalmente innecesaria y respecto a la cual se le ha dado un alcance que no tiene, se ha dicho que él está participando en adquisiciones de armas, eso no es así y no podría ser así tampoco”, explicó.

“Esperamos que no haya otro error”, sentenció el canciller en entrevista con T13 Radio.

“Fue una afirmación que no fue muy feliz respecto de nuestras relaciones con Israel, sobre todo en el campo aeroespacial. Él partió de una premisa que no es necesariamente correcta, y por otra parte, no es tampoco pertinente hacer esa referencia en un contexto enteramente distinto, como fue el seminario en el cual él participó”, añadió Van Klaveren.

Asimismo, el canciller explicó los detalles del informe de su exposición que solicitó a Velasco, luego de la polémica que generaron sus dichos.

“Yo me basé en el texto, se lo solicité, y no está concentrado en el sector de la defensa. Es mucho más amplio. Hay referencias a la defensa, pero es mucho más amplio”, afirmó.

Por último, el canciller precisó que Velasco no fue sancionado, sino más bien recibió una “observación de carácter político”.