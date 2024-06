La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el informe de la Comisión Investigadora por el denominado Caso Audio, con 135 votos a favor.

La instancia, presidida por el diputado socialista Daniel Manouchehri, concluyó que se estaba en presencia de “verdaderas redes de corrupción y tráfico de influencias” que han tocado a diversas instituciones del Estado y que el abogado Luis Hermosilla “ha cometido evidentes faltas a la probidad”.

El informe señala que “más que un gran penalista, era un operador judicial”.

Además, la comisión dio cuenta de millonarios contratos contraídos por el jurista con ministerios, solo horas antes del término del gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

Caso Audio

En su intervención en la Sala, Manouchehri recalcó que los involucrados en este caso, al que denominó como “el Tren de Vitacura”, son “una verdadera mafia”.

“Se ha dañado a nuestras instituciones de una manera brutal. La gente siente que algunos poderosos pueden hacer lo que quieran impunemente. La única manera de devolverle la credibilidad a las instituciones de nuestra República es que los responsables del Caso Hermosilla paguen con cárcel”, añadió el parlamentario.

Asimismo, el legislador por la región de Coquimbo apuntó al Poder Judicial y a Hermosilla. “La pregunta es a cuánto estamos de que aparezcan compra de fallos o tarifarios por fallar de determinada manera. Y hay que decirlo con todas sus letras, el abogado Luis Hermosilla es solo parte de un engranaje mayor”.

“Hermosilla no es un gran penalista, sino un operador, la herramienta de los poderosos para alcanzar la impunidad o para ser nombrados jueces, notarios, fiscales o directores de la policía”, aseguró el diputado.

“Caja de pandora”

A juicio del presidente de la comisión, “los chats de Hermosilla son una ‘caja de Pandora’. Lo que hemos sabido acá es solo la punta del iceberg de la mayor red de corrupción de nuestra historia. No me cabe duda que por estos chats mucha gente poderosa hoy no debe estar durmiendo tranquila”.

Al cierre de su intervención en el debate en Sala, Manouchehri indicó que en este caso “no solo hemos promovido esta Comisión, sino que además interpusimos una querella, porque lo que la gente quiere es justicia”.

Incluso el diputado reveló que “hemos recibido muchos mensajes recomendándonos que no sigamos en este tema, que tengamos cuidado porque acá hay gente muy poderosa. Tenemos conciencia que enfrentamos a una red extremadamente poderosa, que en algún momento, cuando este caso se olvide, vendrán por nosotros (…)”.

Tráfico de influencias y contratos millonarios durante los gobiernos de Piñera

De acuerdo a lo expuesto en la Comisión, sus integrantes concluyen que Hermosilla habría generado “verdaderas redes de corrupción y tráfico de influencias para acceder a información relevante e incluso en ciertos casos reservadas, para favorecer a clientes, y personas que no eran clientes del Sr. Hermosilla”.

En esa línea, el texto señala que “de tales hechos descritos por los intervinientes, esta comisión puede identificar que el Sr. Hermosilla durante largo tiempo se vendía como un gran penalista (…)”.

“Esta comisión pudo llegar al convencimiento que son evidentes las faltas a la probidad del Sr. Hermosilla. Su actuar ha afectado la credibilidad de instituciones fundamentales para el país, como la Policía de Investigaciones, los tribunales de justicia y el Servicio de Impuestos Internos”, añade el documento.

Además, el informe aprobado señala que el abogado “incidió de manera activa en el nombramiento de altos cargos y magistrados en la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones, ratificadas por las declaraciones tanto del ministro (Jean Pierre) Matus como del ministro (Antonio) Ulloa, quien señaló que Hermosilla había sido quien habría influido en su nombramiento, y que le enviaba todas las mañanas poemas en agradecimiento”.

“La condición de abogado litigante y gestor de los nombramientos de altos magistrados pone en riesgo la objetividad de los tribunales de justicia al momento de conocer causas donde el señor Hermosilla participa. Asimismo, el hecho de ser visto dentro del Poder Judicial como alguien capaz de influir en los nombramientos del poder judicial, puede generar una ventaja desleal”, recalca el escrito.

Comisión investigadora

La comisión investigadora recibió antecedentes de los Ministerios del Interior, Defensa, Salud y Transportes, quienes informaron respecto de los contratos que suscribió Luis Hermosilla como persona natural o jurídica desde el año 2010 a la fecha.

Según lo informado, el abogado recibió más de 250 millones de pesos en total por dichos contratos. Algunos de estos efectuados por el mismo monto: 325 Unidades de Fomento; es decir, por más de 12 millones de pesos de la moneda actual. Además, fueron aprobados días u horas antes que culminara el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera.

Estos antecedentes serán remitidos a la Contraloría de la República y al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que puedan pronunciarse respecto de la legalidad y procedencia de los servicios requeridos.